亚洲股市审慎回升 关注中国数据

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.9%，澳洲股市走高，稍早澳洲公布就业数据

* 关于乌克兰情势、中国经济放缓、和铜价挫跌的忧虑抑制风险胃纳

* 关注中国固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值数据

* 金价触及六个月高点，瑞郎兑美元接近两年半高位

路透东京3月13日 -亚洲股市周四自两周低点回升，但市况审慎，在多项中国数据公布前，投资人不愿追逐风险。数据可能提供中国经济放缓程度的进一步线索。

乌克兰局势陷入僵局，中国经济显现疲弱迹象且存在其他风险，铜价大幅下跌，这些都令投资者感到担忧，不过美股收平以及一些地区的正面数据扶助支撑部分市场。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.9%，收复上日大部分失地；澳洲股市上扬，因澳洲公布就业数据强劲。

日股日经指数.N225涨0.5%，因日本机械订单数据优于预期，欧洲股市.FTEU3和新兴市场股指.MSECIEF则跌至一个月低位。

“我们目前认为这是基于价格(价值)优势对昨天大幅下滑做出的反应，”Hana Daetoo分析师Chang Hee-jong表示。

“但市场上最大的疑虑还是在于中国，这对市场的影响将贯穿今年上半年。”

铜价持稳于每吨6,508美元，与周三触及的四年低点6,376.25美元有一段距离。铜因用途广泛，因而被视为研判全球经济力道的的一个优良指标。

然而在铜价本月下跌约7%之后，投资人担心中国可能会出现解除铜融资交易的操作，进而给铜价造成更多压力。

美股方面，道琼工业指数.SPX扭转先前跌势，收盘近持平，表现优于许多其他市场，这有部分是拜美国一连串利好经济数据之赐。

投资者将密切关注0530GMT公布的中国工业产出和零售销售等数据。近几天出炉的一系列2月数据表现都不尽人意。

“我们预计数据会意外小幅下滑，可能会让市场对中国的看法仍有些消极，”巴克莱资本分析师在报告中称。

俄罗斯和西方国家在乌克兰问题上陷入外交僵局，也已促使投资者买进传统的避险资产。

金价触及六个月高位1374.45美元。

美国公债价格已将上周强劲非农报告引发的跌幅悉数扳回，指标10年期公债收益率报2.74%，上周五曾触及六周高位2.82%。

汇市方面，瑞郎几无变动，此前瑞郎兑美元触及两年半高点0.8734瑞郎，日圆兑美元亦小涨。

新西兰元兑美元触及五个月高点0.8527美元，此前该国央行一如预期加息，并指为遏制通胀压力将会进一步收紧政策。

澳元兑美元跳涨0.8%至0.9062美元，澳洲稍早公布的就业数据意外强劲。

美国原油期货在周三所及的一个月低点附近交投，此前美国意外宣布计划测试释出战略石油储备。美国原油期货报每桶98.12美元，临近周三所及低点97.55美元。

但布兰特原油表现相对坚挺，报108.26美元，受乌克兰危机形势支撑。(完)

(编译/审校 王冠中/许娜/张明钧/李爽/孙茉莉/于春红/杜明霞/艾茂林/王翔琼)

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