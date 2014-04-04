亚洲市场走势迟滞 投资人静待美国就业报告

* 亚洲投资人心态审慎，此前美国股市收低

* 美国即将公布就业报告，将是复苏希望的大考验

* 欧元下跌，尽管欧洲央行关于宽松政策的措词升级，但尚无行动

路透悉尼4月4日 -亚洲市场周五走势迟滞，投资人等待美国就业报告出炉。欧元受压，欧洲央行虽敞开进一步积极宽松政策的大门，但尚未采取行动。

由于亚洲时段基本上没有重大数据，整个地区市场的波动都不大。澳洲股市下跌0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS几乎持平。

日本股市日经指数.N225下滑0.2%，但日圆走软提供了支撑。美国股市周四下跌，道琼工业指数.DJI收平，标准普尔500指数.SPX收低0.11%。

美国即将公布的3月非农就业数据，将验证1月和2月经济疲软是天气因素引发，复苏仍然完好的观点。

调查预估中值显示，3月非农就业岗位将增加20万个，但交易商称市场流传的接近22万个。若数据真的在该水准附近，则让乐观人士安心，并支撑美元和股市。

然而过于强劲的数据为股市并不是极为有利，因这会引发美国联邦储备委员会(FED)提前升息的臆测。

同样，过低的数据将可能损及美元并提振美债，但对股市的影响将会被宽松货币政策将维持更长一段时间的预期所抵消。

周四美国公布的数据喜忧参半，难以就美国政策前景得出结论。

美国供应管理协会(ISM)3月服务业活动指数反弹至53.1，虽然略低于预估，但数据还显示就业分项指数重回扩张区域。

不过其它数据显示，美国贸易逆差意外扩大，表明上一季净出口对经济的拖累程度会远超过预想。苏格兰皇家银行(RBS)已将对美国经济成长预估调降至环比年率仅增0.6%。

**暂按兵不动，但未来或有所行动**

欧洲方面，欧洲央行没有采取新举措，符合外界普遍预期，但总裁德拉吉尽力强调，若通胀维持在低位，该央行愿意采取行动。

关键是德拉吉宣称，决策委员会“一致”同意在必要情况下采取非传统宽松举措。这是一个重大转变，因为有些国家长期以来一直反对采用量化宽松等举措，尤其是德国。

欧元区债券收益率(殖利率)因而下跌，甚至连希腊30年期公债收益率都降至6%以下，是全球金融危机以来头一遭。

但那也将欧元兑美元压至五周低点1.3698，周五盘初，欧元徘徊于1.3715美元。

欧元下挫，则使美元指数.DXY升至2月27日以来最高水准。美元兑日圆也续升，并在1月23日以来首次升破104.00日圆，目前最新报103.90日圆。

大宗商品市场方面，现货金报每盎司1,284.45美元，接近本周初所及的两个月低位1,277美元。

布兰特原油持稳于每桶106.14美元，周四跳升1.4%；美国原油上涨0.10美元，报100.39美元。(完)

(编译 王冠中/张荻/李爽/张若琪 审校 王兴亚/杜明霞/郑茵)

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