亚洲股市走软 中国增长放缓担忧浮现

英国提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透东京5月19日 - 中国股市周一拖累亚洲股市下跌，因对中国经济增长放缓的担忧抑制了冒险意愿，并拖累澳洲股市。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%，澳股下跌1.0%跌幅居前。
日经指数.N225持平，反映出亚洲大部分市场疲软；但中国大陆股市跌至两个月低点，因消息称中国政府将收紧银行间拆借，以消除影子银行的风险。
盘初，中国铁矿石期货价格DCIOcv1大跌逾2%，一度短暂跌破3月触及的低位。
“一种脆弱感在市场中重新浮现，”东方汇理银行在客户报告中称。
“美国数据肯定利空，非农就业数据除外。中国情况非常相似，4月需求指标(固定资产投资和零售销售)显示下行压力增强，”其报告称。
鉴于全球经济前景犹存一些不确定性，因此货币政策支持对投资者而言是一个重要议题，欧洲央行成为关注焦点。欧洲央行将在下个月寻求出台新措施，以支撑欧元区经济。
几位欧洲央行官员今天稍晚将发表公开讲话，包括：欧洲央行管委会成员魏德曼和执委会成员莫尔许。
有关欧洲央行正在为6月会议准备包括降息在内的一揽子政策选项的预期，上周不仅打压欧洲债券收益率(殖利率)，也拖累美国债券收益率。
美国周五公布的强劲楼市数据助推美债收益率从六个月低位反弹，10年期美债收益率US10YT=RR目前报2.523%，六个月低位为2.473%。
鉴于未来几天数据面清淡，另一个关注焦点是周三出炉的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录。分析师预计会议记录料显示，美联储对于超宽松货币政策退出策略的讨论。
“正面的美国楼市数据令人安心。但由于缺乏买进的有力催化因素，很多投资者料持观望态度，”瑞穗资产管理首席策略师Tsuyoshi Shimizu表示。
汇市方面，欧元仍承压，因上周欧元区疲弱经济成长数据出炉后，外界预期欧洲央行将推出刺激举措。
欧元兑美元EUR=几近持平，报1.3705，接近周四所及两个半月低位1.3648。
欧元兑日圆EURJPY=R报139.18，亦离周五所及三个月低位138.77不远。
日圆兑美元也走高，因上周美国公债收益率(殖利率)大幅下滑，削弱了美元的吸引力。
美元兑日圆JPY=报101.55，接近过去三个月交投的101.20至104.13狭窄区间低端。
印度股市.BSESN似乎将持续上扬，因人民党(BJP)及其政党联盟赢得上周举行的大选。外界认为，人民党及其联盟对企业的态度较国大党友好。
印尼股市.JKSE亦触及一年高位，因市场预计热门的总统候选人Joko "Jokowi" Widodo将挑选广受尊敬的前副总统Jusuf Kalla为竞选搭档。(完)
(编译 李春喜/朱晓军/杜明霞/许娜；审校 孙茉莉/于春红)
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