亚洲股市略微下滑 美元持稳

路透东京5月20日 - 亚洲股市周二难以录得涨幅；美元微升，但兑日圆仍接近逾三个月低位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑约0.1%。但日股日经指数.N225逆势上扬，追随隔夜美股涨势，止住连续四日的跌势。

亚洲投资者继续关注泰国局势进展，此前消息称泰国军方周二宣布实施戒严，以恢复秩序。此前六个月的反政府抗议导致该国政府停止运转。 泰国股市.SETI缩减盘初跌幅，但仍下滑0.8%。

一位军方将领称，宣布戒严并不构成政变，而是为了应对日益恶化的安全形势。

泰铢兑美元THB=TH起初下跌，但随后持稳，交易员怀疑是因为泰国央行出手干预。

美元兑日圆略走高，此前在海外市场曾跌至逾三个月低位。美元兑日圆JPY=最新报101.56，周一曾跌至2月初以来最低的101.11，因投资者押注日本央行将维持政策现状。

日本央行将于周三结束为期两天的政策会议。央行总裁黑田东彦对日本经济维持乐观看法，压抑了外界对宽松政策的预期。

“如果黑田东彦明天发表温和言论，那么美元/日圆或许可以守在200日均线上方。但如果他刻意强调对经济的乐观看法，那么市场将解读为他接受日圆升值及股市下跌，”Citigroup Securities外汇策略主管高岛修表示。

近期美国公债收益率下滑，使得美元投资的吸引力降低。

美国指标10年期公债收益率US10YT=RR在亚洲市场自周一纽约收盘2.53%小升至2.54%，但仍接近上周四触及的六个月低点。

周一时，达拉斯联邦储备银行总裁费希尔和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯的言论，强化了美联储不急于加息的市场预期。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)定于周三公布最近一次的政策会议记录，不过不太可能给与投资者任何有关加息时机的可靠线索。

“差不多在美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布记录的时候，也将有七位地区联储总裁发表讲话，但鉴于美联储主席就升息时机提供的线索少之又少，料这几位官员也将闪烁其辞，”BK Asset Management外汇策略部总经理Kathy Lien在给客户的报告中称。

欧元继续承压，此前欧洲央行官员暗示可能在6月进一步放宽政策。

欧元兑美元EUR=日内持稳在1.3711，不过仍距离周四所及低点1.3648不远，此为2月末以来最低。

大宗商品市场方面，美国原油期货CLc1小涨至102.64美元，美元疲弱提振油价上日收在一个月高点。(完)

(编译 李爽/艾茂林/王兴亚/孙茉莉; 审校 高琦/蔡美珍/王翔琼)

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