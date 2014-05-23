亚洲股市升至一年高位 因全球经济前景显现乐观迹象

路透东京5月23日 - 亚洲股市周五微升至一年高位，因投资者乐见全球主要经济体经济成长动能改善势头；其中日股日经指数有望录得逾一个月来首次周线上涨，因日圆疲软。

风险偏好改善推动美国公债收益率上扬，并支撑美元。美元兑日圆有望创4月以来首次周线上扬。

亚洲地区股市跟随昨日出现的上升势头。昨日公布的调查报告显示，中国制造业在5月创下五个月以来最佳表现，此外美国制造业产出增幅也是2011年2月以来最大。

此外，美国发布的数据还显示，4月成屋销售上扬，市场房屋供给触及近两年高位，为房市带来复苏的吉兆。

中美良好数据缓和了投资者紧绷的神经，但围绕中国前景的不确定性可能令市场在今年仍战战兢兢。

CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示，全球范围内出炉的强劲数据“今早应会为强劲的盘初走势打下基础。”

他说，“然而有鉴于昨天的市况，买盘扩散到今天盘中也不会令人感到意外。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.2%至488.32，此前触及一年高点488.41。

对区域投资人而言，一个会分散注意力的事件是泰国政治危机，泰国军方周四通过不流血政变取得政权。

泰国陆军司令巴育(Prayuth Chan-ocha)两天前宣布戒严，周四称部队需恢复秩序并推动改革。

泰国军方发动政变后，泰铢兑美元THB=D3在周四海外交易时段跌至32.70的低点，但周五略微反弹，在32.46-32.59的窄幅区间交投。

同时，乌克兰周日总统选举也可能削弱投资者的风险胃纳。美国和欧盟希望选举可以巩固乌克兰政府。

“如果选举不是在乌克兰所有地区进行，那么俄罗斯可能进一步质疑选举程序的合法性，这会提高地缘政治风险，”Praevidentia Strategy驻东京市场分析师Masafumi Yamamoto表示。

日本股市日经指数.N225攀升1%，因日圆兑美元仍处于守势。日经指数本周已累计上升约2.6%。

美元兑日圆JPY=基本持平在101.77日圆，本周上扬约0.2%。尽管美元涨幅不大，但仍有望结束兑日圆连续四周下跌的走势。本周，美国公债收益率自数月低点反弹，有助于美元上涨。

美债收益率周四微升，因此前美国成屋销售和制造业活动数据向好，提振了人气。

欧元兑美元EUR=盘中小幅下跌至1.365，仍接近周三录得的三个月低点1.3634美元。市场对欧洲央行将最早在6月放宽政策的预期升温，令欧元承压。

另一个压制欧元多头的因素在于，有人担心周末欧盟选举将给一些欧元区国家带来动荡。

伦敦金属交易所(LME)期镍本周料将上涨3.5%，延续印尼出口禁令后年内的亮丽升势；期铜本周料收平盘，此前曾创下两个月高位。(完)

(编译 李爽/徐文焰/张明钧/杜明霞/朱晓军；审校 许娜/王兴亚/张涛/张若琪/李爽)

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