亚股小幅升高 受乐观的全球经济数据提振

路透悉尼6月24日 - 亚洲股市周二小幅走高，因中国、日本和美国制造业数据好转，表明全球经济成长形势不错，尽管欧元区数据令人失望。

不过股市升幅温和，因市场进入夏季低迷期，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS勉强上涨0.3%。

日经指数.N225下滑0.36%。韩国综合股价指数.KS11上涨近1%，表现出众，三星电子(005930.KS)及现代汽车(005380.KS)领涨。

“市场权重股紧跟全球经济复苏趋势，美国和中国制造业调查数据也提供了积极信号，”现代证券市场分析师Bae Sung-young表示。

制造业采购经理人指数(PMI)数据通常能可靠、及时地反映产出趋势，受到分析师的密切关注。

令人宽慰的是，本月美国、中国和日本PMI数据均强劲上升。美国PMI尤其让人惊喜，攀升至四年高点57.5。

这有助于抵消Markit欧元区6月综合PMI意外下滑至52.8的影响。该数据5月为53.5。

摩根大通的分析师David Hensley表示，PMI显示全球工业产出加快，也许年率化速度达5%左右。

“新兴亚洲处于全球制造业中心，因此全球活动如果出现加速，通常都会在那里得到确认，”他说。

“中国制造业PMI持续回升是积极迹象，不但对于该国本身而言，而且中国制造业调查通常与整个新兴市场的情况一致。但是，中国以外新兴亚洲的官方数据仍然黯淡。”

这些数据仍不足以提振美国股市。周一道琼工业指数.DJI收跌9.82点，或0.06%，至16,937.26点；标准普尔500指数.SPX微跌0.26点，或0.01%，至1,962.61点；Nasdaq指数.IXIC微升0.64点，或0.01%，至4,368.68点。

欧元区PMI令人失望，也让欧元承压。而中国数据较好，则支撑澳元等商品货币。

欧元兑美元持平于1.3592；澳元兑美元上涨至0.9424，隔夜曾触及三个月高位。

欧元兑日圆持稳于138.45，美元兑日圆报101.87。

美元指数.DXY因而小幅走坚，报80.302，但仍守在5月以来交易区间80.000-81.000之内。

周二亚洲大部分地区没有什么重要经济事件，但日本首相安倍晋三应该会进一步详述其所谓的“第三支箭”政策，包括分阶段调降企业税、公共养老金改革，到研议中的放宽歌舞厅限制等。

考虑到这项政策的许多内容已经被泄露，或者已由官员宣布，因此风险在于投资者可能会反应冷淡。不过，市场将乐于观察政策的具体内容以及如何落实。

大宗商品方面，金价受到伊拉克情势升温的支撑，而铂金则下滑，因南非矿工工会宣布正式结束五个月的罢工。

现货金持稳在每盎司1,316.10美元，市场在上周跳涨3%后进行盘整。

布兰特原油继续从九个月高位小幅下滑，因关于逊尼派武装分子叛乱可能切断伊拉克石油出口的担忧减退。

布兰特原油 LCOc1 下跌0.23美元至每桶113.89美元，美国原油8月合约 CLc1 下跌0.51美元至105.66美元。(完)

(编译/审校 石冠兰/朱晓军/张涛/许娜/李婷仪/于春红/孙茉莉/王兴亚)

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