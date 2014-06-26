亚股和较长期债券上扬 美GDP数据刺激投资者追逐高收益

路透悉尼6月26日 - 亚洲股市周四震荡上扬，因美国经济成长乏力似乎进一步推迟了升息日期，从而促使投资者买进风险较高资产，不顾一切地追逐收益。

疲弱的美国第一季经济成长数据还给美元带来压力，但提振了大多数大宗商品和资源相关货币。全球较长期债券价格上涨，因投资者希望通过较长期债券获得更高收益。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在较长期内维持低利率的预期，鼓励了股市投资者。不过一部分人还是态度警惕，以防周四稍晚将公布的美国通胀率高于预期。

个人消费支出(PCE)物价指数是美联储重视的通胀率指标。5月PCE物价指数涨幅可能创2012年末以来高位。

目前多数亚股上涨。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上升0.8%；日本日经指数.N225上涨0.3%。澳洲股市涨幅在0.7%。

美国股市方面，道琼工业指数.DJI、标普500指数.SPX和Nasdaq指数.IXIC周三分别上涨0.29%、0.49%和0.68%。

CBS (CBS.N)跳升6.2%，此前美国最高法院裁决，线上电视供应商Aereo Inc透过互联网向用户提供电视网内容违反了版权法。

市场勉力正面看待美国数据。数据显示美国经济第一季环比年率为下降2.9%，远低于本就不高的预期。

分析师强调，数据低迷主要是由于一次性因素，而且本季有望明显反弹。

不过数据过于糟糕，令全年的前景趋于暗淡，就连美联储最近已经调降的2014年经济增长率预估2.2%，现在看来也是相当乐观。

数据促使市场预期，美联储将保持近零利率一直到进入明年相当一段时间，并令投资者进一步延长投资者工具的期限来寻求高回报。

**追逐回报**

美国10年期公债收益率降至2.56%，脱离6月高点2.66%。

追逐高收益的行为在欧洲更为激烈。欧洲央行最近开始向银行放在央行的存款收取费用。

10年期德国公债收益率降至一年低位1.26%，从而令美德可比公债利差扩大至130个基点，为至少20年来最大。

假以时日收益率优势可望给美元提供一些支撑，但目前GDP数据带来的冲击使美元承压。

美元指数.DXY最低跌至80.091，为5月22日以来最低水准；欧元/美元反弹至1.3633。

英镑/美元从一周低点1.6952攀升至1.6987；澳元/美元从0.9354重返0.94上方。

另一支表现不错的商品货币是新西兰元，触及七周高位，距2014年高点咫尺之遥。新西兰元/美元在24小时内就涨了整整0.01美元，最新报0.8764。

美元疲软帮助现货金从周三低点每盎司1,310.36美元涨至1,316.60。

油市方面，美国原油走坚，此前报导称，美国官员已告知能源公司，如果经过最低炼化，他们可以出口各种超轻级别油品。这显然是放松了实施数十年之久的本国原油出口禁令。

美国原油CLc1最新上涨0.09美元，报每桶106.59美元。但布兰特原油 LCOc1 跌0.19美元，报113.81美元。(完)

(编译 许娜/洪曦/徐文焰/张若琪 审校 戴素萍/蔡美珍/于春红/郑茵)

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