分析：亚洲股债涨势齐头并进 但恐很快分道扬镳

资料图片：日本东京一家股交所外，股票电子显示屏上的日经指数。 REUTERS/Yuya Shino

路透新加坡6月26日 - 五年来在全球廉价资金的鼎力相助下，亚洲债市和股市非比寻常地齐头并进，如今这波涨势或很快偃旗息鼓，对全球经济成长前景的信心与日俱增，恐扼杀债市涨势。

债市目前预计经济前景极为暗淡，使其对长期利率上涨非常敏感。股市涨势则不那么突出，所以随着全球需求上升提振企业获利，股市有望续涨。

但让投资者感到为难的是，何时是退出债市的确切时机。严格说来，债市可能继续受到发达国家央行供应廉价资金的支持。而且，中国硬着陆风险挥之不去，加之伊拉克和乌克兰紧张局势升级，这些因素可能推动投资者重回债市避险。

“要警惕泡沫，”花旗亚洲股市策略师Markus Rosgen表示。

“债市对经济前景过于悲观，大家会问要是经济成长改善了呢，那么我会通过股市而不是债市来分享增长，所以我应该会退出债市，转投股市。”

“因此，这通常对股市比对债市更有利，”Rosgen说。

投行分析师警告指出，债券价位偏高，有迹象显示，散户资金在从债券基金转向股市。但由于强有力的影响因素迥异，所以要真正做出抛售债券的决定还是有些纠结。

美国联邦储备委员会(美联储，FED)正在缩减购债规模，但似乎并不急于加息。欧洲当局则在放宽政策。英国已暗示会提早加息。新西兰和菲律宾等多家亚洲央行正在升息。

经济成长图景正在改变，日本、美国甚至欧洲部分国家都显示出需求改善，不过分析师目前对2014年的预期却不如之前那样乐观。

这意味着，美国长期公债收益率可能在较长时间内维持偏低水准，因此妨碍全球公债收益率上升。

基金公司如果在时机不成熟的时候抛售债券，则有可能落后于全球债券指数的表现。

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**利差交易泡沫**

然而，事实情况是债市估值并不是太高，对于利差交易员来说更是如此。

即便在印度和印尼等债券名义收益率超过8%的市场，回报也已萎缩。外资在离岸印度卢比互换市场融资，买入印度10年期公债，只会获得150个基点左右的利差，不到2011年时的三分之一。

印尼市场这种投资利差也只有220个基点，韩国和菲律宾等地的利差甚至不到70个基点。

随着指标债券指数构成频繁变化，要想在债市抓到高点相对更难，但就连摩根大通的新兴市场亚洲信贷指数.JPMACI目前较可比美国公债利差241个基点，也是近三年来最低水准。

“我们在马来西亚和韩国等收益率相对偏低的市场进行的利差交易没什么吸引力，而且也没有抵消我们承担的存续期风险，”Neuberger Berman驻新加坡的投资组合主管经理Prashant Singh表示。该基金的全球资产管理规模为2,470亿美元，其中1,010亿投入固定收益市场。

相比之下，部分股市则展现荣景，比如印度和菲律宾。但MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS自2011年10月以来升幅仅为14%。

亚洲的股价净值比和市盈率远低于历史平均水平，也远不及1997年亚洲金融危机和2007年全球金融危机期间创下的峰值。

花旗的Rosgen说，相比全球股市，该地区股市估值仍偏低，随着企业获利改善，有望取得出色表现。

纽约梅隆银行市场策略部主管Simon Derrick担心亚洲债市估值存在泡沫。

“我开始认为，涨势似乎已经相当成熟，某些市场开始显得有些乏力，”Derrick说。“但很难说何时会触顶回落。”

“我非常担心利差交易，因为1996-1998年和2005-2007年的那一幕仍萦绕脑际，”他说。“但那并不意味着历史会重演。”(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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