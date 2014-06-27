亚股大多走软 增长疑虑引全球债市收益率下滑

路透东京6月27日 - 亚洲股市周五大多下跌，受累于美国股市疲软表现，市场也怀疑美国经济强劲的程度；这种怀疑推高美国公债价格。

日经指数.N225跌0.5%；除新西兰股市外，大多亚洲股市下跌或持稳。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS持平，因亚洲部分股市小幅上涨。

美国5月消费者支出增幅小于预期，使得美国第一季国内生产总值(GDP)数据意外疲弱所引发的经济忧虑加剧。

数据显示，美国第一季GDP环比年率终值为下降2.9%，为五年来最差表现。大和证券首席固定收益策略师Tohru Yamamoto表示，这“无疑是个非常疲弱的数据”。

疲弱数据开始动摇投资者对美国经济温和而稳健复苏的信心。今年美国经济成长率预计可能会低于2%。

“大家都在评估自身对第二季、第三季、第四季GDP的预估，”巴尔的摩Wilmington Broad Market Bond Fund的主管Wilmer Stith称。

“就算对那些持乐观看法的人来说，这就好像大学第一次考试就不及格，之后很难把平均分数拉高。”

美股标准普尔500指数.SPX周四下跌0.1%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3亦跌0.1%，触及一个月低点。

金融股带动西方市场跌势，此前纽约首席检察官对巴克莱(BARC.L)提起证券欺诈诉讼，因为该行尽管宣称保护其他客户的利益，但实际上给予美国高频交易商客户不公平的优势。

一些交易员还将美股疲态归咎于美国圣路易斯联储总裁布拉德的强硬言论。布拉德称，根据对未来四个季度美国经济将成长3%的预期，2015年第一季末前加息将是合适的。

但交易员指出，他的讲话很可能是股市了结获利的藉口，因为这番言论并未导致美国债市的抛售。公债通常对有关利率的消息更敏感。

的确，美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR周四跌至三周低点2.516%，亚洲时段最新报2.525%。

10年期德债收益率DE10YT=TWEB在欧洲市场跌至一年低点1.238%，欧洲经济成长料比美国更疲弱。

美元指数.DXY守在周三所及一个月低点附近，当前报80.165，比80.091的低位高出不到0.1%。

加元表现突出，兑美元在纽约市场升至六个月高位，本周稍早公布的通胀数据强劲，让市场开始猜测加拿大央行的中性货币政策立场还能坚持多久。

加元兑美元CAD=D4周四一度高见1.0684加元，最新报1.0693加元。

周四时，日圆兑美元JPY=上涨并触及一个月高位101.48日圆，在亚洲盘最新报101.53日圆。欧元兑美元EUR=持稳在1.3619美元。(完)

(编译/审校 朱晓军/许娜/王冠中/李爽/洪曦/李婷仪/张涛/戴素萍/王兴亚)

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