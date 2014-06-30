亚洲股市谨慎上扬 日圆上涨打压日股下滑

路透悉尼6月30日 - 亚洲股市周一小幅升高，美元则承压，本周有经济数据密集公布，将考验投资者对美国和全球经济好转的预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS升0.24%。该指数上周涨0.9%至数月高点下方，未来数月主要国家利率将维持在近零水准的预期予以提振。

亚洲地区多数股市温和上扬，韩国股市.KS11涨0.4%，中国股市.SSEC上升0.5%。不过，日本股市.N225下滑0.2%，因美元兑全线走强的日圆进一步下跌。

多头希望从本周的数据中看到美国经济反弹的证据。本周数据密集发布，包括周四的6月非农就业报告，因7月4日假期提前一天公布。

路透调查分析师预估均值显示，美国6月非农就业岗位料增加21.3万个，为连续第五个月增幅超过20万个，为1999年9月至2000年1月以来最长时期。

美国财报季也将在未来两周拉开大幕，将提供有关经济表现及企业获利状况的线索。

道琼工业指数.DJI上周五收高0.03%，周线下跌0.6%。标准普尔500指数.SPX当天上涨0.19%，Nasda指数.IXIC扬升0.43%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数<. FTEU3>在10周以来首次周线下跌，而MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS则周线下滑0.3%。

随着股市走势停滞，投资者将更多资金投入债市，而且不得不投资长债以获取实质回报。这一资金流推高债券价格、压低收益率(殖利率)，在曲线长端尤其如此。

美国10年期公债收益率US10YT=RR周一报2.531%，上周跌近9个基点。同样，德国10年期公债收益率DE10YT=RR降约8个基点至1.26%的纪录低位附近。

债市仍然受到支撑，因为美国、欧洲及日本央行似乎都在可预见未来承诺超低利率。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三将就“金融稳定性”发表讲话，还会回答问题。

欧洲央行周四举行政策会议。一个月前，欧洲央行推出了影响深远的一系列措施，旨在避免欧元区经济滑入日本式的通缩境地。

周一将迎来欧元区6月消费者物价数据，如果数据显示通胀率仍然位于0.5%的低位，将为连续第九个月位于欧元区所说的低于1%的“危险区域”内。

展望全球，制造业和服务业采购经理人指数(PMI)将先后在周二和周四出炉。数据料显示，尽管乌克兰和伊拉克地缘政治局势紧张，但经济增长情况至少还谈得上稳定。

外汇市场方面，美元指数.DXY最新报80.040，此前曾低见80.010，为5月21日以来最低位。

欧元兑美元EUR=报1.3645美元，接近上周三触及的两周半高位1.3652美元。美元兑日圆JPY=下跌，触及五周低位101.26。

大宗商品市场方面，金价XAU=持稳于每盎司1,315.20美元，受伊拉克和乌克兰地缘政局动荡和美元走软支撑。

布兰特原油期货LCOc1下跌0.25美元，报每桶113.05美元。美国原油期货CLc1跌0.24美元，至每桶105.50美元。由于伊拉克战乱区离其盛产石油的南部地区较远，油价已从近期高位跌落。(完)

(编译 李爽/王兴亚/朱晓军/白云; 审校 张荻/杜明霞)

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