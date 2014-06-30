亚洲股市谨慎上扬 日圆上涨打压日股下滑

独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透悉尼6月30日 - 亚洲股市周一小幅升高，美元则承压，本周有经济数据密集公布，将考验投资者对美国和全球经济好转的预期。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS升0.24%。该指数上周涨0.9%至数月高点下方，未来数月主要国家利率将维持在近零水准的预期予以提振。
亚洲地区多数股市温和上扬，韩国股市.KS11涨0.4%，中国股市.SSEC上升0.5%。不过，日本股市.N225下滑0.2%，因美元兑全线走强的日圆进一步下跌。
多头希望从本周的数据中看到美国经济反弹的证据。本周数据密集发布，包括周四的6月非农就业报告，因7月4日假期提前一天公布。
路透调查分析师预估均值显示，美国6月非农就业岗位料增加21.3万个，为连续第五个月增幅超过20万个，为1999年9月至2000年1月以来最长时期。
美国财报季也将在未来两周拉开大幕，将提供有关经济表现及企业获利状况的线索。
道琼工业指数.DJI上周五收高0.03%，周线下跌0.6%。标准普尔500指数.SPX当天上涨0.19%，Nasda指数.IXIC扬升0.43%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数<. FTEU3>在10周以来首次周线下跌，而MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS则周线下滑0.3%。
随着股市走势停滞，投资者将更多资金投入债市，而且不得不投资长债以获取实质回报。这一资金流推高债券价格、压低收益率(殖利率)，在曲线长端尤其如此。
美国10年期公债收益率US10YT=RR周一报2.531%，上周跌近9个基点。同样，德国10年期公债收益率DE10YT=RR降约8个基点至1.26%的纪录低位附近。
债市仍然受到支撑，因为美国、欧洲及日本央行似乎都在可预见未来承诺超低利率。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三将就“金融稳定性”发表讲话，还会回答问题。
欧洲央行周四举行政策会议。一个月前，欧洲央行推出了影响深远的一系列措施，旨在避免欧元区经济滑入日本式的通缩境地。
周一将迎来欧元区6月消费者物价数据，如果数据显示通胀率仍然位于0.5%的低位，将为连续第九个月位于欧元区所说的低于1%的“危险区域”内。
展望全球，制造业和服务业采购经理人指数(PMI)将先后在周二和周四出炉。数据料显示，尽管乌克兰和伊拉克地缘政治局势紧张，但经济增长情况至少还谈得上稳定。
外汇市场方面，美元指数.DXY最新报80.040，此前曾低见80.010，为5月21日以来最低位。
欧元兑美元EUR=报1.3645美元，接近上周三触及的两周半高位1.3652美元。美元兑日圆JPY=下跌，触及五周低位101.26。
大宗商品市场方面，金价XAU=持稳于每盎司1,315.20美元，受伊拉克和乌克兰地缘政局动荡和美元走软支撑。
布兰特原油期货LCOc1下跌0.25美元，报每桶113.05美元。美国原油期货CLc1跌0.24美元，至每桶105.50美元。由于伊拉克战乱区离其盛产石油的南部地区较远，油价已从近期高位跌落。(完)
(编译 李爽/王兴亚/朱晓军/白云; 审校 张荻/杜明霞)
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