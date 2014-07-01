亚洲股市持于高点附近 美元全面走软

路透东京7月1日 - 亚洲股市周二走坚至接近三年高位，因中国制造业数据令人乐观，且预计美国将在一段时间内继续维持宽松政策。与此同时，美元普遍走软。

日经指数.N225涨1.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS缩减稍早跌幅，回到持平，距离三周前触及的三年高位不到0.2%。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.0，与路透调查预估中值一致，为连续第四个月上升，并创六个月高点。汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国6月制造业PMI终值为50.7，接近于初值的50.8，为今年来首度扩张。这些数据都强化了中国经济企稳的迹象。

此前美国公布的第一季经济数据意外疲弱，重燃了市场对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)的宽松货币政策还将维持一段时间的预期。美国周一公布的几项数据相当乐观，不过相对来说重要性没那么大，因此也没能削弱那样的预期。

一项美国房屋销售的领先指标5月跳升至八个月高位；而一项衡量中西部制造业活动的指标则略降。

“美联储主席叶伦已经对就业市场疲软表现出担心。因此我们预计联储将维持支撑增长的政策。”Sompo Japan Nipponkoa Insurance投资规划副主管Takuro Nishida称。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，美联储很可能需要再保持近零利率至少一年，即便他乐观地认为美国经济正在稳健复苏。

**等待美国非农就业报告**

虽然周四的美国非农就业报告可能改变此观点，但投资者暂时预计美联储将维持利率在近零水准超过一年时间，从而损及美元收益率的吸引力，进而给美元带来压力。

美元指数周一触及七周低位79.759，目前基本持稳于此水准上方79.833处。

由于美元处于守势，欧元兑美元EUR=周一升至六周高位1.3698，但欧元目前在1.37处遇阻。

日圆兑美元JPY=下跌至101.52日圆，对日本央行短观报告反应不大。日圆兑美元上日触及六周高位101.235日圆。

澳元兑美元AUD=D4报0.9417，接近4月所及年内高位0.9461，澳元等待澳洲央行0430GMT公布的货币政策声明，但市场预计央行不会调整政策。

现货金XAU=触及两个半月高位每盎司1,332.10美元，现报1,327.80美元，受助于美元走软及地缘政治紧张局势升级。

**地缘政治忧虑**

部分市场人士表示，地缘政治忧虑可能给风险意愿蒙上阴影，因伊拉克内战情势加剧，此前逊尼派武装份子领导者宣称取得伊斯兰教国王的地位。

尽管该消息对许多金融市场没有立即的影响，但部分市场人士认为，可能会有巨大的后续冲击，因为这发展可能使得整个产油的中东地区陷入不稳定状态。

“过去几个月来美国就业成长相当强劲，因此让我想不通为何市场会这个在意这个已经过时的GDP数据。我怀疑地缘政治担忧也是让投资人转为审慎的因素，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称。

乌克兰当局宣布的停火期已结束，总统波罗申科周二称，政府军将恢复对反叛武装的攻势，“解放我们的国土”。

尽管如此，油价仍从上月触及的九个月高点回落，因政府军队看来仍能让逊尼派武装份子无法接近该国的主要炼厂。

美国原油期货CLc1报每桶105.57美元，脱离不到两周前触及的高点107.73美元。(完)

(编译 郑茵/张若琪/许娜/王冠中; 审校 蔡美珍/郑茵/艾茂林)

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