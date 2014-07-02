亚股创下三年高点 受助于全球经济乐观情绪

路透悉尼7月2日 - 亚洲股市周三创下三年高点，此前全球公布一波乐观经济数据提振了风险偏好，并扶助美国股市触及历史高位。

交易员表示，今年下半年伊始，基金经理将资金从债市转移至股市，推升了美国公债收益率(殖利率)。

同时，主要经济体的超低利率前景及市场普遍异常缺乏波动性，都鼓舞投资者通过杠杆式押注来追求更高回报--即所谓的套利交易。

“世界主要经济体经济活动数据走强，让全球股市和信贷市场都感受到利好，但欧元区除外，”巴克莱分析师在客户报告中写道。

“在第一季下滑后，我们对全球制造业的信心回升，多项前瞻性指标显示改善趋势应该延伸至下半年。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.9%至498.09点，为2011年5月以来未见。日经指数.N225升0.5%，触及逾五个月高点。

道琼工业指数、标准普尔500指数和MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS周二均收高。道琼工业指数.DJI涨0.77%，标准普尔500指数.SPX和Nasdaq指数.IXIC分别升0.67%和1.14%。

欧洲股市.FTEU3收高0.85%，尽管该地区传出一些令人失望的制造业数据。

其他地区的经济面消息大多乐观，中国、日本、英国和美国的制造业指标均显示生产提速。

美国6月汽车销量年率达到近1,700万辆，远高于预估，且为2006年以来最高。这是消费者需求方面一个令人鼓舞的迹象。

**英镑上扬**

随着资金转投风险较高资产，公债价格回吐近期部分涨幅。美国10年期公债收益率US10YT=RR小涨至2.57%，脱离上周近2.50%的低位。

不过公债价格跌幅应有限，因美联储料维持近零利率，直到进入明年。

周三稍晚，美联储主席叶伦和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将出席一项活动，交易员普遍预期叶伦将坚持近期的温和论调。

汇市方面，英镑兑美元GBP=D4涨至1.7149，周二时受乐观英国数据推动曾涨至2008年10月以来最高位1.7167。

韩元兑美元KRW=触及六年高位1,009.3韩元。韩国当局因此发出警告，这通常是干预市场的前奏。

相比之下美元走势有些沉闷，兑欧元EUR=和日圆JPY=仅略微上扬。美元指数.DXY从两个月低位79.740小升至79.835.

澳元AUD=D4脱离八个月高位，之前数据显示澳洲5月贸易逆差增幅超过预期。澳元兑美元报0.9455.

现货金XAU=略微回落，报每盎司1,325.60美元，周二一度触及两个半月高位1,332.10美元。

布兰特原油LCOc1跌0.12美元报每桶112.17美元，美国原油CLc1涨0.05美元报105.39美元。(完)

(编译 王兴亚/朱小军/艾茂林/李爽 审校 龚芳/张若琪/张荻)

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