亚股扳回盘初跌幅 柔韧应对欧元区银行业问题

路透悉尼7月11日 - 亚洲股市周五扳回盘初跌幅，因该地区面对葡萄牙银行业影响显示出韧性，且有迹象显示海外资金流回新兴市场资产。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS反弹至略微走坚。澳洲指标股指、新加坡股指.FTSTI和上证综指.SSEC均上扬，而日经指数.N225也削减跌幅至仅下滑0.26%。

日圆也回吐部分避险买盘引起的涨幅，因分析师强调称一家葡萄牙银行的问题不会威胁到该国主权评级。

这条消息更像是欧洲股市和债市长期上涨后，投资者锁定获利的借口。

的确，有信号显示投资者正从欧元区二线国家债市撤出资金，并在新兴市场寻求更高回报。MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF也在周四上涨，本周稍早曾触及17个月高点。

欧洲股市在隔夜重挫，因为葡萄牙必利胜银行(Banco Espirito Santo,BES)BES.LS在股价大跌19%后停牌。此前拥有该银行25%股份的家族控股企业Espirito Santo金融集团ESF.LS决定暂停公司的股票和债券交易，由于后者的最大股东Espirito Santo International(ESI)出现“实质性困难”。ESI是葡萄牙极具影响力的Espirito Santo家族的控股公司。

葡萄牙必利胜银行(BSE) BES.LS 周四晚间表示，向该行创始人家族企业的贷款损失，不会使银行面临现金短缺的风险。[nL4S0PM0FT]

法国和意大利5月工业生产数据疲软，加剧了破坏力度。此前德国和英国也公布了同样令人失望的数据，使得许多分析师降低了第二季经济增速预估。

葡萄牙股市.PSI20和意大利股市.FTMIB周四分别下挫4.2%和1.9%。

**避险日圆受益**

虽然欧洲一家规模相对较小银行的命运不太可能对美股造成多大影响，但却足以让投资者重新考虑市场的高估值，而现在正步入财报季。

美股标准普尔500指数.SPX跌0.41%，道指.DJI跌0.42%，Nasdaq指数.IXIC跌0.52%。

标普500金融股指数.SPSY跌0.5%，富国银行(WFC.N)跌0.7%，该行将在周五稍晚发布财报。

随着股市失去热度，美国公债开始因针对短期债的避险买盘而回升，短期债因流动性好而受推崇。两年期美债收益率US2YT=RR跌逾4个基点，报0.4561%，从周三所及的0.5360%高点大幅回落。

德债也在欧洲扮演类似的避险角色，10年期德债收益率DE10YT=RR收在14个月低点1.20%。欧元区二线国家公债就没这么幸运了，葡萄牙、西班牙和意大利公债收益率均上扬。

避险情绪使日圆受益，日圆兑欧元EURJPY=攀升1日圆至137.76日圆。美元兑日圆JPY=一度跌至101.04，之后缓步回升至101.30。

高收益的澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4仍受到良好支撑，暗示市场并未全面撤出风险资产。

在大宗商品方面，现货金XAU=升至1,337.95美元，此前曾触及三个半月高点1,345.00美元。

油价在连日下跌后回稳。布兰特原油LCOc1上涨0.06美元至每桶108.73美元，美国原油CLc1略跌0.05美元至102.88美元。

中东紧张情势亦持续发酵，以色列官员似乎暗示可能透过地面部队攻击加沙。(完)

(编译 王丽鑫/朱晓军/石冠兰/王冠中; 审校 张明钧/龚芳/许娜/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。