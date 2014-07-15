亚股上涨 投资者关注叶伦在参议院的证词

路透东京7月15日 - 亚洲股市周二上涨，此前花旗财报及美国医保行业的新一轮并购潮都提振全球股价。

不过，由于美国及其他市场的股价上涨均依赖于低利率支持，投资者将目光转向美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在参议院的证词陈述。

“市场预期她将坚持原有立场，通过观察就业市场和经济的复苏速度来指导货币政策，”大和证券资深分析师壁谷洋和说。

中国人民银行周二公布数据显示，6月新增人民币贷款1.08万亿元，高于此前路透9,150亿元的调查中值。但亚洲股市对该数据几无反应。

中国经济今年开局动荡，但随着一系列政府刺激举措的出台，近来已露出企稳迹象，不过许多经济学家相信，要维持经济复苏，可能还需进一步的政策支持。第二季GDP数据将于周三公布。

日股日经指数.N225涨0.7%，韩国综合股价指数.HS11升0.8%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微升0.2%。

美国股市周一上涨，道指盘中刷下纪录新高，受花旗集团(C.N)强劲业绩和医疗保健企业更多并购交易消息提振。

投资人亦暂时抛开欧元区银行业的疑虑，葡萄牙最大银行尽管近期遭遇一些困难，但正努力消除投资者对其稳定性的疑虑。

葡萄牙10年期公债收益率PT10YT=TWEB降至3.83%，进一步从上周触及的超过4%的六周高点回落。

现货金XAU=仍弱势整理，金价周一创七个半月以来最大单日跌幅，因对葡萄牙银行业的担忧减弱，且美股上涨促使投资人对上周金价升至三个半月高位的升势进行获利了结。

金价报每盎司1,306.80美元，周一低见1,302.90美元。

随着风险意愿回转，10年期美债收益率US10YT=RR从上周所及的五周低点2.494%回升至2.541%。

美债收益率一直保持低位，因美联储暗示在结束撤出刺激举措后，仍计划维持接近零息政策。

叶伦的证词为债券交易员提供了机会，寻求美联储计划何时以及怎样升息的线索，此前美联储上次会议记录显示，委员们就从目前的宽松政策撤出的策略进行了讨论。

美国利率前景转向可能对资产价格带来很大影响。

“虽然叶伦把近期通胀率上升成为‘杂音’，但我们的分析师认为通胀压力正在持续积聚，投资者可能不得不开始消化今年稍晚以更快速度升息的可能，”巴克莱分析师Sreekala Kochugovindan在报告中称。

主要货币在叶伦国会证词陈述前变动甚微。欧元兑美元EUR=报1.3620美元，日圆兑美元JPY=交投于101.55日圆，均守在近期区间内。

日本央行周二将结束政策会议，不过预计不会调整政策。

美国原油期货CLc1周一触及每桶100.22美元的九周低点，因有迹象显示主要产油国的供应状况改善。不过利比亚再度出现暴力活动帮助油价反弹至101美元左右。(完)

(编译 李春喜/郑茵/张若琪/石冠兰/徐文焰；审校 许娜/艾茂林/戴素萍/白云)

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