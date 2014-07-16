亚洲股市保持稳定 中国GDP略好于预期

路透悉尼7月16日 - 亚洲股市周三牢牢守在原地，此前中国公布经济成长略高于市场预期，让投资者感到释然，但仅此而已。

中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%。工业和零售销售也分别略高于预期或与预期相符。

该数据证实，中国经济在今年开局不稳后目前已经趋稳，但全球前景依旧蒙阴，尤其是在欧元区近期表现弱势的情况下。

“GDP数据符合我们的预期，但基本势头和复苏仍处于脆弱状态，特别是考虑到房地产市场的修正，”巴克莱分析师Chang Jian称。

“复苏相当依赖政府支持。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.1%，而日经指数.N225基本持平。

中国市场反应也不够热烈，上证综指.SSEC微跌0.1%。

美国股市为市场提供的方向不明显，此前在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表证词后，投资者反应不一。

叶伦重申美国劳动市场仍远称不上强健，并暗示在聘雇和薪资数据显示出金融危机的影响完全消失前，美联储将会维持宽松货币政策。

然而债市投资人的焦点在关于一旦劳动市场持续快速改善，升息速度将加快的评论上，因而推高了短期美债收益率US2YT=RR。

最新的美国经济情况普遍相当乐观，6月核心零售销售强劲上扬，过去几个月的数据也上修，促使分析师小幅上调对第二季经济成长的预估。

美国股市道琼工业指数.DJI收高0.03%，标准普尔500指数.SPX跌0.19%，Nasdaq指数.IXIC跌0.54%。

高涨的社交媒体和生技股受创，因美联储点名这些类股的估值过高。

但科技股也有部分亮点，英特尔(INTC.O)跳涨逾4%，因其财测优于市场预期。

**欧元受创**

摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N)在公布强劲业绩后表现出众。摩根大通收高3.5%，为道指成份股中涨幅最大的个股。

欧洲市场则截然不同，银行股受到冲击，葡萄牙圣灵银行BES.LS暴跌17.5%至纪录低点。交易员将其归因于市场对该行安哥拉贷款的担忧，且其创始人家族周一低价售股。

其他不利方面包括，ZEW调查显示，德国分析师和投资者信心在7月降至2012年12月以来低点，为连续第七个月下降。

欧洲股市.FTEU3收跌0.4%，欧元也受池鱼之殃，兑美元EUR=跌至1.3567。

英镑走势也伤及欧元，英国通胀数据强劲，强化英国今年将要升息的臆测，英镑随之跳涨。

欧元/英镑EURGBP=跌至两年低点报0.7908英镑，英镑/美元GBP=也创出六年高点1.7191美元。美元兑其它货币仍然取得上涨，美元指数.DXY微升至三周高位80.416。

新西兰元兑美元NZD=D4下滑至0.8714美元，此前新西兰公布的通胀率低于预期。

商品市场方面，金价XAU=回落至每盎司1,295.96美元，进一步脱离上周高点1,345美元。

油价延续近期跌势，因利比亚供应增加和欧洲经济数据疲弱，加重对全球油市短期内将供过于求的忧虑。

全球油价目前已经下跌了三周，因交易商将关注焦点从伊拉克和利比亚的暴力冲突转向疲弱的全球基本面。

布兰特原油期货LCOc1跌0.18美元至每桶105.84美元，周二下跌逾1美元。美国原油期货CLc1上升0.23美元至100.19美元，收复了一些失地。(完)

(编译 洪曦/朱晓军/王冠中/郑茵/杜明霞；审校 张涛/李爽/艾茂林)

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