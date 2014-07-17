亚股追随美股走高 欧元兑美元接近五个月低位

路透东京7月17日 - 亚洲股市周四上涨，受助于美股再创纪录收盘高位；欧元兑美元接近近期触及的低位，因市场揣测在经济走强的背景下，美国联邦储备委员会(美联储,FED)料倾向于收紧货币政策。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.2%。

日经指数.N225上扬0.3%，因日圆走软。

道琼工业指数.DJI周三收在历史高位，受助于21世纪福克斯(FOXA.O)出价收购时代华纳(TWX.N)的消息，以及英特尔InTC.O等蓝筹股获利强劲。

“在昨日动能股下跌后，投资者曾怀疑美股能否进一步上行。我们准备好迎接美国股市的修正，”Commons Asset Management首席投资组合经理Takatoshi Itoshima表示。

“但这类并购和合作交易激发了人气，提振了市场信心。”

美元兑部分货币上涨，因此前欧洲出炉的经济数据令人失望，而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的表态显示，在经济展现复苏确立的情况下，升息可能快于预期。

美元兑日圆JPY=持稳在101.56日圆，本周迄今上扬约0.4%。

欧元兑美元EUR=报1.3531，仍未远离上日触及的一个月低位1.3520。

数据显示德国在新的一季伊始表现欠佳，加上外界对葡萄牙银行业问题仍小心谨慎，使欧元本周处于守势。

市场关注焦点在，欧元是否能守住1.35美元，如果跌破这个门槛，欧元将来到五个月低点。

BK资产管理总经理Kathy Lien称，重要的是认清欧元未跌破1.35的基本面因素，比如美债收益率处于下降趋势，庞大的经常帐顺差，及分散外汇储备的好处等等。

“因此，若美债收益率没有大幅上升，抑或欧洲央行未强烈暗示即将进一步放宽政策，那么跌至1.35美元下方可能只是假象，而非真的跌破了。”她在一份客户报告中称。

美债收益率周三起初上升，但之后下滑。

欧元区与英国在货币政策前景方面仍截然相反。市场对英国的预期是今年稍后可望升息。

欧元兑英镑EURGBP=R在周三触及的0.7888英镑附近徘徊，反应出上述预期的分歧。该水平为2012年9月以来首现。

大宗商品方面，美国原油期货价格继续上涨，上日涨逾1美元，因美国政府公布的数据显示美国原油库存降幅高于预期。

美国原油价格CLc1上涨0.3%，报每桶101.53美元。

铝价持稳，周三触及16个月高位，因主要消费国中国数据乐观，且铝商减产，铝库存下降。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3上涨0.1%至每吨1,971美元，上日飙升至2013年3月以来最高1,993美元。

上海期铜跌至两周低位，因对于中国建筑业可能出现债务违约的不安情绪引发一轮获利了结。

上海期货交易所主力9月期铜SCFcv1隔夜下跌1%至每吨50,050元人民币。(完)

(编译 艾茂林/朱晓军/张若琪/王丽鑫； 审校 白云/戴素萍/郑茵/杜明霞)

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