亚股追随美股走高 欧元兑美元接近五个月低位

美国财长努钦称特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价
路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透东京7月17日 - 亚洲股市周四上涨，受助于美股再创纪录收盘高位；欧元兑美元接近近期触及的低位，因市场揣测在经济走强的背景下，美国联邦储备委员会(美联储,FED)料倾向于收紧货币政策。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.2%。
日经指数.N225上扬0.3%，因日圆走软。
道琼工业指数.DJI周三收在历史高位，受助于21世纪福克斯(FOXA.O)出价收购时代华纳(TWX.N)的消息，以及英特尔InTC.O等蓝筹股获利强劲。
“在昨日动能股下跌后，投资者曾怀疑美股能否进一步上行。我们准备好迎接美国股市的修正，”Commons Asset Management首席投资组合经理Takatoshi Itoshima表示。
“但这类并购和合作交易激发了人气，提振了市场信心。”
美元兑部分货币上涨，因此前欧洲出炉的经济数据令人失望，而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的表态显示，在经济展现复苏确立的情况下，升息可能快于预期。
美元兑日圆JPY=持稳在101.56日圆，本周迄今上扬约0.4%。
欧元兑美元EUR=报1.3531，仍未远离上日触及的一个月低位1.3520。
数据显示德国在新的一季伊始表现欠佳，加上外界对葡萄牙银行业问题仍小心谨慎，使欧元本周处于守势。
市场关注焦点在，欧元是否能守住1.35美元，如果跌破这个门槛，欧元将来到五个月低点。
BK资产管理总经理Kathy Lien称，重要的是认清欧元未跌破1.35的基本面因素，比如美债收益率处于下降趋势，庞大的经常帐顺差，及分散外汇储备的好处等等。
“因此，若美债收益率没有大幅上升，抑或欧洲央行未强烈暗示即将进一步放宽政策，那么跌至1.35美元下方可能只是假象，而非真的跌破了。”她在一份客户报告中称。
美债收益率周三起初上升，但之后下滑。
欧元区与英国在货币政策前景方面仍截然相反。市场对英国的预期是今年稍后可望升息。
欧元兑英镑EURGBP=R在周三触及的0.7888英镑附近徘徊，反应出上述预期的分歧。该水平为2012年9月以来首现。
大宗商品方面，美国原油期货价格继续上涨，上日涨逾1美元，因美国政府公布的数据显示美国原油库存降幅高于预期。
美国原油价格CLc1上涨0.3%，报每桶101.53美元。
铝价持稳，周三触及16个月高位，因主要消费国中国数据乐观，且铝商减产，铝库存下降。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3上涨0.1%至每吨1,971美元，上日飙升至2013年3月以来最高1,993美元。
上海期铜跌至两周低位，因对于中国建筑业可能出现债务违约的不安情绪引发一轮获利了结。
上海期货交易所主力9月期铜SCFcv1隔夜下跌1%至每吨50,050元人民币。(完)
(编译 艾茂林/朱晓军/张若琪/王丽鑫； 审校 白云/戴素萍/郑茵/杜明霞)
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