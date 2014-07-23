亚洲股市随风险厌恶情绪减轻而上涨 澳洲CPI强劲推高澳元

路透东京7月23日 - 亚洲股市周三小幅上涨，因最近地缘政治紧张局势导致的风险厌恶情绪有所减退；澳洲通胀数据强于预期，推动澳元大涨。

加沙武装冲突仍在持续，不过乌克兰局势缓解的希望加大，此前亲俄分裂势力将马航坠毁飞机的黑匣子以及遇难者遗体移交相关国际机构。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.7%，此前美股标准普尔500指数.SPX隔夜触及纪录高位，因市场将关注焦点转向正面的企业财报和经济数据。

日本股市日经指数.N225早盘持平，加沙地带和中东地缘政治担忧促使投资者规避风险。

汇市方面，澳元兑美元AUD=D4大涨0.4%至0.9429美元，因通胀数据高于预估，打压降息预期。澳洲央行总裁周二讲话未出言打压澳元汇价，已经让澳元上涨。

“我们认为，过去四到六周关于最近降息的揣测可能一定程度上回落，”摩根大通驻悉尼分析师Tom Kennedy表示。

欧元EUR=基本持稳在1.3461美元，接近隔夜触及的八个月低点1.3459。

欧元走软也符合市场预期，即欧洲央行将进一步放宽政策，同时利率差逐步扩大，对美国资产有利。

不过市场人士并不清楚最近一次跌势的具体触发因素。

“欧元/美元下跌只有一个解释，就是技术因素。欧元/美元过去几天一直处于下行趋势，守在1.35附近，投机客试图测试这一关键支撑位，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy Lien在客户报告中称。

“长期来看，我们认为欧元/美元应该稳居1.35之下，但要等到美国公债收益率大幅上升的势头出现后，”她表示。

美国公债收益率周二下滑，因美国公布的通胀数据温和，暗示美国联邦储备委员会(FED/美联储)较预期提前升息的压力减轻。

美元兑日圆JPY=几近持平，报101.42，此前自周一所及周内低位101.19反弹，因市场对避险货币日圆的买需消退。

黄金价格在周二下跌后持稳，马航飞机坠毁引发的紧张局势有所缓解。

现货金XAU=几无变动，报每盎司1,306美元，隔夜曾低见1,301美元。受马航飞机坠毁影响，金价上周末一度高见1,324美元。

美国原油期货CLc1跌至每桶102美元附近，连续第二日下滑，因供应未受到伊拉克、乌克兰和加沙地带冲突影响。(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞/朱晓军/许娜；审校 石冠兰/张荻/郑茵/孙茉莉)

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