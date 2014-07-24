亚洲股市全线上扬 因中国制造业PMI数据乐观

路透悉尼7月24日 - 亚洲股市周四全线上扬，澳元跳升，此前公布的中国7月制造业PMI数据意外强劲，提振对该国经济复苏的希望。

受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。Markit数据显示，7月新订单指数初值亦创下18个月高位。

这一消息为低迷的交投带来一些活力，帮助提振沪深300指数.CSI300上涨1.1%。

日股日经指数.N225升0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬0.3%。

韩国综合股价指数.KS11涨0.3%，尽管数据显示该国第二季经济成长率为逾一年来最低。韩国政府稍后公布了包括增加政府支出在内的刺激措施。

交易商指出，尽管存在地缘政治风险，但资金仍明显回流至新兴市场以寻求较高回报。MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF过去两个交易日大涨，升至去年1月以来最高位。

“新兴市场仍是波动率偏低、全球经济增长形势改善和央行支持政策的主要受益者，”巴克莱的分析师在报告中表示。

美国企业财报情况好于外界最初的预期，亦帮助提振市场人气。巴克莱估计，在7月1月以来已公布财报的22%标准普尔500成分股中，有64%的业绩超出获利预估，65%超越营收预估。

苹果(AAPL.O)对市场的拉抬作用最大，上扬2.6%，因投资者对该公司利润率下滑的担忧消退。Facebook(FB.O)业绩亦好于预期，股价在盘后攀升近5%。

这些因素帮助Nasdaq指数.IXIC上涨0.4%，标普500指数.SPX小升0.2%。

道琼指数则逆势下跌，因波音(BA.N)下滑2.3%。该公司公布季度获利跳增52%，但投资者对其军用加油机计划的成本上升感到忧心忡忡。

道琼指数.DJI收低0.2%。

**新西兰元下滑**

不过，俄罗斯将因乌克兰危机和马来西亚航空客机坠毁而受到更多制裁的前景，维持了高评等债券的避险买盘。德国10年期公债收益率(殖利率)DE10YT=RR跌至1.147%，距离纪录低位很近。

投资者购买流动性更高的短期美债，促使两年期美债收益率US2YT=RR下跌至0.48%。

外汇市场方面，新西兰元兑美元跌至六周低位，此前新西兰央行在连续第四次升息后，暗示将暂停收紧政策。

新西兰央行宣布升息25个基点至3.5%，但采取等待观望立场，称将评估近期一连串升息带来的影响。此后新西兰元兑美元下跌近0.01美元至0.8606。

澳元兑美元AUD=上涨0.0025美元，因中国经济前景改善料支撑澳洲资源出口需求。

其他货币对波动有限。欧元兑美元EUR=持于八个月低位约1.3460美元，美元指数.DXY在六周高位徘徊。

美元兑日圆JPY=小幅升至101.54，从近期低位101.09缓慢回升。

大宗商品方面，现货金XAU=走势不如股市亮眼，降至每盎司1,300.40美元。

原油价格小幅上涨。9月布兰特原油期货LCOc1上涨0.05美元，报每桶108.08美元；美国原油期货CLc1上涨0.01美元，报103.13美元。(完)

(编译/审校 张荻/于春红/徐文焰/杜明霞/王丽鑫/石冠兰/王兴亚)

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