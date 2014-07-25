亚洲股市脱离三年高点 日圆对CPI数据反应平淡

路透东京7月25日 - 亚洲股市周五脱离本周触及的三年高点，此前美国股市大致收平，不过标准普尔500指数刷新纪录收盘高位，且美国就业数据乐观，支撑了亚洲市场人气。

法国和德国上日公布的数据显示，两国企业活动在6月和7月加强，但对俄罗斯加大制裁给欧元区经济造成的风险，限制了欧元涨势。

汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，亦继续给予市场提振。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS早盘跌约0.3%，但周线仍有望强劲上涨逾1%。日经指数.N225升0.6%，本周料涨1%。

“受助于近期强劲的美股走势和中国数据，全球经济前景显得并不太糟糕，不过我们不应过分乐观，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

藤户则弘称，由于加沙和乌克兰地缘政治疑虑遏制风险人气，只做多的投资者保持观望。他还表示，投资者正等待更多正面的交易线索。国际货币基金组织(IMF)此前下调了全球经济增长预估。

隔夜美股标准普尔500指数.SPX微升，连续第二日创收盘纪录高点，尽管企业获利显示经济状况喜忧参半。

继本周一系列科技股公布强劲财报后，亚马逊(AMZN.O)公布第二季亏损大于预期，尽管营收增长。该公司股票在盘后大跌10.6%，市值蒸发超过170亿美元。

周四的就业数据鼓舞了投资者。美国劳工部公布，经季节调整后，7月19日当周初请失业金人数减少1.9万人至28.4万人，这是2006年2月以来最低水平。

另一份报告显示美国6月新屋销售减少8.1%，为去年7月以来最大降幅。不过分析师指出，其他数据均表明房屋市场在去年底停滞后，目前正重回正轨。

“就业市场毫无疑问正在好转，但改善步伐仍慢于美联储的预期，”BK资产管理公司的外汇策略董事总经理Kathy Lien在客户报告中写道。

美联储主席叶伦上周表示，若就业市场继续改善，联储可能比最初的预想更早升息。多数分析师预期，联储将在明年下半年开始加息。

中东和乌克兰的动荡局势令投资者继续提高警惕，关注任何可能对风险偏好和市场造成广泛影响的进展。

加沙当局称，以色列军队炮轰位于一所联合国学校的避难所，造成至少15人死亡，巴勒斯坦在冲突中的死亡人数达到796人，而调停仍无明显进展。与此同时，美国周四表示，俄罗斯在与乌克兰的边境地区，向乌军事阵地发射炮弹。

**欧元脱离八个月低点**

乐观的数据扶助欧元兑美元EUR=周四脱离八个月低点1.3438。欧元在亚洲市场持稳在1.3465。

美元兑日圆JPY=几无变动，报101.78，此前在美国公布初请失业金数据后，美元升幅超过0.3%至两周高点101.86。本周，美元兑日圆涨幅有望到0.4%左右。

周五日本公布的消费者物价指数(CPI)符合预估，并没有改变人们会日本央行将进一步放宽货币政策的预期，日圆对数据的回应不大。

现货金XAU=持稳在每盎司1,292.70美元，因美欧经济数据改善，金价隔夜一度跌至一个月低点，不过加沙和乌克兰的紧张局势限制了金价的跌幅。

美国原油CLc1跌约0.2%至每桶101.91美元。(完)

(编译 艾茂林/朱晓军/徐文焰/孙茉莉; 审校 张涛/李爽/杜明霞)

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