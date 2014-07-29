（更正）亚股触三年新高 中国股市守住涨幅

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路透悉尼7月29日 - 亚洲股市周二触及三年新高，投资者受中国股市涨势激励。不过本周美国将公布一系列重要经济数据，在此之前市场弥漫着谨慎情绪。

港股指标恒生指数.HSI微涨至逾三年半高点，市场乐观认为中国经济已经度过拐点，投资者寄望当局将推出更多促进增长的政策。

中资银行类股领涨。此前路透报导称，以资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)计划引进更多民间投资者。

沪深300指数.CSI300企稳，过去六个交易日累计攀升7%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.2%，非常接近2011年4月触及的峰值。韩国综合股价指数.KS11上扬0.6%，至2011年中以来最高水平。

日经指数.N225涨0.4%，至六个月高位，尽管经济数据好坏不一，但投资者主要关注其中正面的数据。尽管家庭支出和零售销售数据欠佳，但6月求才求职比升至22年高位，对于薪资和政府解决通缩问题的目标而言是好兆头。

日产汽车股价跃升4.5%，此前该公司公布4-6月营业利润增长13.4%，好于预期。

随着主要股指接近技术图表障碍，美股走势受到限制。道琼工业指数.DJI收高0.1%，标准普尔500指数.SPX微升0.03%，Nasdaq指数.IXIC则小跌0.1%。

汇市走势亦平淡无奇。美元指数守在六个月高位附近，没有明确交投方向，投资者在美联储政策会议前持续在场外观望。

美联储肯定会把月度购债规模再减少100亿美元，但市场关注焦点集中在首次升息时间的线索方面。

此外美国本周还将公布国内生产总值(GDP)报告和备受外界关注的非农就业报告，因此投资者暂时按兵不动。

欧元兑美元EUR=持于周五所及的八个月低位1.3421附近，报1.3434，在1.3427-1.3440区间交投。

美元兑日圆JPY=持稳于101.86。欧元兑日圆EURJPY=R几无变动，报136.84。

商品市场方面，金价XAU=报每盎司1,304.96美元，过去24小时交投淡静，上下浮动范围不超过8美元。

油价下滑，因有迹象显示北海和西非原油供应过多，且欧洲和亚洲需求疲弱，抵消了乌克兰和中东地缘政治紧张情势升级疑虑的影响。

9月布兰特原油期货LCOc1跌0.13美元至每桶107.44美元，美国原油期货CLc1跌0.29美元至101.38美元。(完)

(编译 李春喜/王丽鑫/徐文焰/杜明霞；审校 田建华/许娜/张若琪/白云)

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