亚股触及六年半高位 静候美国GDP数据和美联储声明

路透东京7月30日 - 亚洲股市周三触及六年半高位，同时美元兑欧元持稳，投资者静候重要美国数据及美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议结果。部分人士认为，美联储政策展望可能变得更加强硬。

除了美国第二季国内生产总值(GDP)数据外，投资者还关注美联储为期两天的政策会议，以及在1800GMT发表的政策声明。

美联储将不会更新经济预估，主席叶伦也不举行新闻发布会，这让投资者的注意力集中在会后声明上。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS扳回稍早跌幅并上涨0.5%，至2008年1月迄今高位。澳洲股市涨至2008年6月以来高点。

“最终，(澳股)真正加入了全球股市上涨行列，得到美股以及澳洲企业获利成长的支撑。美国经济预计缓慢改善，而澳洲企业获利成长情况目前看来不错。”Perpetual投资市场研究部门主管Matthew Sherwood说。

日经指数.N225上涨约0.3%，良好的企业财报抵消了弱于预期的工业生产数据的影响。

日本6月工业生产下跌3.3%，创2011年3月地震海啸灾变以来最大降幅，因企业放慢生产以抵减库存的积累。这令经济前景蒙上阴影。

“由于日本股票估值更低，包括海外养老基金在内的宏观基金正将资金由美国股市转入日本股市，”法国巴黎银行全球股市主管Kyoya Okazawa表示。

隔夜美国股市方面，联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)发布的财测疲弱，引发美股全线下跌，标普500指数.SPX连续第二日跌破14日移动均线。

不过，根据汤森路透数据，在已经公布业绩的标普500指数公司中，近70%的企业业绩超过预期，这远高于63%的长期均值。公布业绩的企业已经超过半数，其中超过63%的企业营收超过预测，也高于61%的长期均值。

**美联储决议在即**

美联储料在周三稍晚宣布，将每月购债规模再度缩减100亿美元。

此外，美国商务部在周三晚间预计会公布，美国第二季GDP环比年率增长3.2%。第一季为萎缩2.9%。

周五美国劳工部将公布关键的非农就业数据，数据料显示美国7月非农就业岗位增加23.1万个，6月为增加28.8万个。失业率料持稳于6.1%。

由于过去几个月美国的失业率下降，通胀率持坚，一些人认为美国央行有可能调整措辞，暗示央行在就快要实现"充分就业"职责的情况下，愿意及早升息。

“如果他们决定调整对劳力市场的评估，有可能会加快美元涨势，”BK资产管理公司外汇策略主管Kathy Lien在给客户的报告中写道。

美国指标10年期公债收益率US10YT=RR亚洲时段报2.465%，接近周二美国收盘位2.462%。昨日德国、意大利和西班牙公债收益率悉数触及纪录低点，给美债带来支撑。

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB低见1.12%。

这帮助美元兑欧元触及八个月高点，欧元兑美元EUR=低见1.3404，亚洲盘中在1.3411附近游走。

美元/日圆JPY=日内持稳，报约102.13，周二升破102日圆，为7月初以来首次突破该水准。

美元指数.DXY最新报80.205，周二触及六个月高点81.245。

美国原油CLc1小涨约0.1%，报每桶101.11美元，周二盘中触及100.37美元的7月中以来低位。

现货金XAU=略升，报每盎司1,299.75美元，上日下跌0.5%，并跌破重要的1,300美元水准。(完)

(编译 许娜/洪曦/李春喜/白云/张若琪 审校 田建华/张涛/王洋)

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