亚洲股市下跌债券上涨 乌克兰紧张情势加剧

路透东京8月7日 - 亚洲股市周四回落，因俄罗斯在俄乌边境陈兵并对西方的制裁措施以牙还牙，投资者涌向债券和黄金等避险资产。

澳洲失业率7月失业率意外升至12年高位，引发关于降息的揣测，澳元因而挫跌，这进一步恶化了亚洲地区的人气。

日股日经指数.N225下跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.3%。

“我们面临负面因素，投资者已然认为股市有一些风险，因为目前股市是受到宽松货币政策预期、而非强劲经济的支撑，”巴克莱驻东京的首席日圆债券策略师Akito Fukunaga表示。

“因此目前风险资产的价格受到较大打击，”他并称。

俄罗斯新闻社周三报导称，俄罗斯将禁止所有美国食品以及所有欧洲的水果和蔬菜进口，全力回击西方国家对其采取的制裁行动。

乌克兰东部的战斗日趋激烈。北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。

“我认为俄罗斯入侵乌克兰的可能性很低。不过当大批军队对峙的时候，也不能完全肯定。投资者将倾向于规避风险和了结获利。”SMBC日兴证券国分析师末泽豪谦说。

美国股市周三触及两个月低位，之后接近收平。欧洲股市走势更加脆弱，跌至近四个月低点，因欧洲与俄罗斯之间的经济联系较为紧密。

有迹象显示，乌克兰危机正在影响德国。

周三数据显示，德国6月工业订单下滑3.2%，为2011年9月迄今最大跌幅，预估为上升1.0%。德国经济部称地缘政治紧张局势，可能让消费者变得更加谨慎了。

意大利第二季经济意外重新滑入衰退，国内生产总值(GDP)较前季下降0.2%，成为欧洲经济疲弱的又一个佐证。

虽然欧洲央行在今日稍晚的会议上料维持政策不变，不过周三的数据以及欧元区持续低迷的通胀，应会让市场维持最终将祭出量化宽松举措的预期。

在这种背景下，欧元兑美元EUR=周三跌至九个月低位1.3333美元，最新报1.3386。

亚洲交易时段变动最大的是澳元，澳元兑美元AUD=D4下跌0.7%至0.9288美元，此前澳洲就业报告逊于预期，重新激起对澳洲央行再次降息的臆测。

疲弱的人气提振避险日圆兑美元JPY=从本周初时的102.55升至约102.20日圆，并打压美国和欧洲债券收益率(殖利率)跌至新低。

美国10年期公债收益率US10YT=RR周三触及两个月低位2.433%，最新报2.462%。

日债JP10YTN=JBTC收益率保持在0.515%，距离上月触及的15个月低点0.510%不远。

欧洲市场10年期德债DE10YT=RR收益率滑至纪录低点1.097%，10年期英债GB10YT=RR也触及一年低点2.503%。

金价XAU=持坚，报每盎司1,306.89美元，接近周三触及的一周高位1,309.60。

美国原油期货CLc1持稳于每桶97.09美元附近，周三一度滑至六个月低点96.69。过去六周油价跌逾10美元，因全球供应过多导致大西洋地区和亚洲市场供应过剩。(完)

(编译 田建华/张若琪/洪曦/杜明霞/郑茵 审校 王洋/王兴亚/张涛/白云)

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