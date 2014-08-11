亚股上涨但受限于地缘政治局势 美元反弹后持稳

路透东京8月11日 - 亚洲股市周一上扬，之前乌克兰紧张局势缓和提振美股上扬；不过伊拉克等其他地缘政治热点地区的冲突限制亚股涨势。

美国股市周五上涨，道指和标普500指数录得3月初来最大单日百份比升幅，此前俄罗斯称在同乌克兰接壤边境附近的军演结束，而投资人摆脱美国空袭伊拉克的影响。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.7%，上周五跌0.9%。

日本股市日经指数.N225上涨1.9%，日圆兑美元周五大涨走势出现逆转带来帮助。

美国股指期货ESc1走势显示，今日美股开盘将小幅上涨。

但亚洲投资者对重回风险资产保持警惕，受伊拉克紧张局势影响。

“我们发现投资者信心受到美国正面经济基本面以及地缘政治风险等负面心理因素的影响。在这种形势下，投资者信心很容易发生摇摆，这可能导致波动率上升和市场震荡，”东京FPG Securities的总裁Koji Fukaya表示。

美元持稳，之前在周五尾段大幅反弹，因乌克兰局势遏制了美债收益率跌势。美国总统奥巴马宣布在伊拉克发动定点空中打击后，上周美元兑日圆一度大跌。

一些观察人士看到，在近期地缘政治紧张局势中，美债收益率走低与美元走软之间的关联度降低。

BK Asset Management的策略主管Kathy Lien称，地缘政治不确定性攀升，使得美债对于寻求避险的投资者和央行而言更具吸引力，他们的这种需求支撑美元。

“地缘政治不确定性明显在引导风险意愿，国外的冲突使得美国资产非常有吸引力，”她在给客户的报告中称。

美元兑日圆JPY=升0.1%，报102.13日圆，周五曾触及101.51日圆低位。

欧元兑美元EUR=持稳于1.3400。

指标10年期美债收益率US10YT=RR报2.432%，从上周五所及的14个月低点2.349%反弹。

大宗商品市场方面，伦铜小涨，因俄罗斯的举动使围绕乌克兰危机的紧张形势稍见缓解，使得风险意愿上升；与此同时对中国经济前景的乐观情绪支撑需求。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.4%，报每吨7,025.00美元。

在股市走坚之际，金价平淡展开了一周的交投，但仍守在每盎司1,300美元上方，因中东地区地缘政治形势仍紧张。

现货金XAU=持平，报每盎司1,308.20美元，周五触及三周高点1,322.60美元。

布兰特原油LCOc1小涨0.2%，报每桶105.19美元。(完)

(编译 李爽/杜明霞/石冠兰/张若琪 审校 许娜/徐文焰/王兴亚/李婷仪)

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