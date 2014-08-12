亚股连续第二日上涨 油价徘徊在近期低点附近

路透悉尼8月12日 - 亚洲股市周二上涨，跟随美欧股市涨势，因投资者似乎暂时将地缘政治忧虑搁在一边。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.3%，周一跳升1.5%。日股东证股价指数.TOPX上扬0.5%，日经指数.N225涨0.3%。

新加坡海峡时报指数.FTSTI上涨0.3%，此前公布的数据显示，新加坡第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比成长年率为增长0.1%。分析师预估为下滑0.1%。金融部门表现坚挺扶助抵消了制造业活动疲弱的影响。

菲律宾6月出口增速创六个月高位，也是全球贸易方面一个令人鼓舞的消息。

北大西洋公约组织(NATO)认为俄罗斯军事干涉乌克兰东部地区的“可能性很高”。乌克兰亦表示，俄罗斯在边境集结了4.5万兵力。不过市场人气还是有所好转。

投资者也在关注伊拉克局势，最近美国对伊拉克伊斯兰国的武装人员展开空中打击。

不过这些似乎未影响到美国股市。道琼工业指数.DJI周一收涨0.1%，标普500指数.SPX上涨0.28%，Nasdaq指数.IXIC上涨0.70%。

美股普涨，标准普尔500指数10大板块中有八种上升。必需消费品股.SPCOMS升幅最大，该板块上涨0.8%，能源股和公用事业股下跌。

美国大型油气管道公司Kinder Morgan Inc(KMI.N)股价暴涨9%，报39.37美元，是百分比升幅最大的标普500指数成份股。Kinder Morgan周日称，将把旗下所有上市交易子公司整合成一家公司，交易涉资700亿美元。

**欧元处于守势**

有充分的避险买盘支撑美国公债，指标10年期美债收益率US10YT=RR报2.433%，距离上周所及14个月低点不远。

多数货币在窄幅区间波动，美元指数.DXY略升至81.545，周一在82个跳动点的区间波动，上周五波幅为336个跳动点。

美元兑日圆JPY=报102.28日圆，脱离周五低点101.51。欧元兑日圆EURJPY=R报136.80，仍远离上周五所及低位135.73。

法国巴黎银行分析师表示，地缘政治紧张疑虑以及对俄罗斯的制裁或许会在今日稍晚德国ZEW景气调查数据中得以反映。

“我们预计景气判断指数降至欧元危机结束以来的最低水平，”他们在给客户的一份报告中称。

这样的数据可能使欧元承压。欧元兑美元EUR=最新报1.3371美元，走势依然困顿，几天前曾触及九个月低位1.3333。

大宗商品方面，供应充足仍然打压原油价格。布兰特原油期货LCOc1下跌0.19美元，至每桶104.49美元。美国原油期货CLc1下跌0.28美元，至每桶97.80美元。

现货金XAU=下跌数美元，至每盎司1,306.10美元。(完)

(编译 张荻/许娜/李春喜/李爽/王丽鑫； 审校 艾茂林/田建华/高琦/徐文焰)

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