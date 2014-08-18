亚股上扬但涨势因乌克兰危机而受抑 美元兑日圆呈守势

路透东京8月18日 - 亚洲股市周一竭力维持涨势，此前美国股市因乌克兰危机出现新一轮紧张局势而反弹，但围绕冲突的不确定性强力遏制亚股上行。

美元兑日圆处于守势，受累于美国公债收益率(殖利率)下滑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小升0.1%。

日本股市日经指数.N225亦上涨0.1%。

周五稍晚乌克兰军方称，他们已经在乌境内摧毁俄罗斯一军用车队。该消息最初对华尔街造成冲击，压低公债收益率并提振日圆和瑞郎等避险货币。

美国股市终场削减跌幅，因风险偏好部分恢复，亚洲股市周一盘初获得提振。

不过，已经长达四个月的冲突在周末进入关键阶段，基辅和西方国家政府正在紧张关注俄罗斯是否将进行干预，在乌克兰东部支持日益受挫的叛军。这种情况下，风险偏好依然受抑。

“投资者心中上周再次出现自满情绪，普遍认为月初开始的跌势可能过度，”CMC Markets的市场分析师Jasper Lawler在致客户的报告中表示。

“乌克兰局势提醒人们，不能忽视地缘政治因素，”他说。

美元兑日圆JPY=小跌至102.33日圆，周五从10周高位102.72下滑。

欧元兑美元EUR=亦持平，报1.3395美元，脱离周五低点1.3359美元，当时因美债收益率大跌令美元受挫。

美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR周五低见2.30%，创2013年6月来最低，受乌克兰局势影响。该收益率周一报2.360%。

除了地缘政局外，汇债市的关注焦点将放在8月21-23日在美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)所举行的央行高层官员年会，以寻求未来数月货币政策走向的线索。

“以往，在杰克森霍尔年会前的交投都会变得更加震荡，”IG策略师Evan Lucas指称。

“迄今流传的说法是联储主席叶伦集中关注就业和薪资成长情况，以及全职和兼职百分比；该议题很可能得到全球其他央行官员的呼应，因全球就业状况整体而言还是疲软。“

在商品市场，布兰特原油下跌，但守住周五的涨势；当时油价因乌克兰消息跳升逾1.50美元。布兰特原油LCOc1跌0.65美元至每桶102.88美元。(完)

(编译 许娜/王兴亚/杜明霞/戴素萍 审校 白云/张狄)

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