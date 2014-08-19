亚股随美股上扬 美元因乌克兰危机缓解迹象而升高

路透东京8月19日 - 亚洲股市周二跟随隔夜美股升高，美元则因美债收益率反弹以及乌克兰危机缓解迹象而受益。

俄罗斯外长周一表示，俄、德、法和乌克兰周日就如何结束乌克兰东部冲突的商谈取得“一定进展”。

不过，投资者继续谨慎观察局势的发展。军方发言人说，数十名包括妇孺在内的难民周一在乌克兰东部逃难时遇袭身亡，当时他们所乘坐的巴士车队遭到火箭弹射击。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.6%至7月底以来最高，同时日股日经指数.N225升0.9%至两周高位。

“由于美股坚挺，加之美国数据表现乐观，市场又恢复信心，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

美股周一上涨，Nasdaq指数收在14年高位，因美国住宅建筑商信心不断增强，且对俄罗斯和乌克兰紧张局势将持续缓和的希望激励股市投资者。

全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国8月住宅建筑商信心指数升至1月来最高。NAHB在声明中表示，8月NAHB/富国房屋市场指数从7月的53上升至55，连续第三个月上升，且高于接受路透访问的分析师预期53。

这项优于预期的数据，拉动美债收益率脱离近期低位，10年期美债收益率US10YT=RR在亚洲盘报2.396%，美国市场周一收盘报2.387%。该收益率上周五低见2.30%，为2013年6月来最低。

投资者将密切关注周三公布的美国联邦储备委员会(美联储/FED)7月会议记录，以及周四开始举行的美联储杰克森霍尔年会，美联储主席叶伦将在会上发表讲话。

“部分美联储官员已经谈论了提早升息的必要，因此投资者将关注美联储会议记录是否更偏向鹰派，”BK Asset Management执行董事Kathy Lien表示。

叶伦周五将在杰克森霍尔年会发表讲话。

美元兑日圆JPY=上涨约0.1%，报102.62日圆，欧元兑美元EUR=下跌约0.1%，报1.3356美元，距离本月触及的九个月低点1.3333美元不远。欧元兑日圆EURJPY=R小涨至137.05日圆。

美元指数.DXY上涨约0.1%，至81.617，朝本月稍早触及的11个月高点81.716回升。

大宗商品方面，现货金XAU=日内持稳于每盎司1,299.10美元，但仍低于1,300美元，因风险偏好回暖。

美国原油CLc1上涨约0.4%，至96.78美元，9月期货合约将于周三到期。布兰特原油LCOc1上涨约0.2%，至101.82美元，隔夜交易下滑近2美元，至逾一年低点。(完)

(编译 石冠兰/杜明霞/许娜/陈宗琦；审校 张明钧/艾茂林/蔡美珍)

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