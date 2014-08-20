美国楼市数据强劲助亚洲股市持稳 美元维持涨势

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京8月20日 - 亚洲股市周三持稳，此前美国强劲的楼市数据提振美股上扬，推升美债收益率(殖利率)，并推高美元兑欧元和日圆的汇价。
近几个交易日全球股市获得资金流入，因市场预期，包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)在内的主要央行还将维持一段时间的宽松货币政策。
日经指数.N225上涨0.1%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS持平。
美国股市周二受到强劲楼市数据的支撑，数据推动美国公债收益率上涨，并带动美元兑欧元涨至九个月高位。
风险资产亦因地缘政治风险消退而获得支撑。
“风险偏好持续发挥作用。上周主要是股市表现居前，目前范围更加广泛，公债等避险资产遭到抛售，”IG Securities驻东京市场策略师Junichi Ishikawa称。
“美国公债收益率的上升提振了美元，我们目前看到避险情绪全面下降，”他称。
欧元兑美元EUR=大致持平于1.3315美元，距隔夜触及的九个月低点1.3313不远。
美元兑日圆JPY=接近两周高位。
Brown Brothers Harriman策略师称，局面似乎正发展成两重风险，其中地面冲突的低层面风险，而国际外交领域的动向则是较高层面风险。
“市场目前似乎完全聚焦于较高层面的风险，已经逐步接受了俄乌两国所操纵力量在地面军事冲突的升级，”他们在客户报告中写道。
今天稍晚，投资者将关注美联储发布的7月29-30日政策会议记录，以及主席叶伦周五在杰克森霍尔会议上的讲话。
市场将再度检视美联储会议记录，寻找决策者何时计划升息的线索。近几个月一系列数据令交易商持续揣测政策紧缩周期的时点。
大宗商品方面，金价牢牢钉在每盎司1,300美元下方，料将扩大跌幅，因美国强劲的数据支撑股市，打压黄金的避险魅力。
现货金XAU=基本持平在每盎司1,295.95美元，前日下滑0.15%。(完)
(编译 王丽鑫/于春红/朱晓军；审校 徐文焰/杜明霞)
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