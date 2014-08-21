中国数据不及预期打压亚股下跌 日股逆势上涨

路透悉尼8月21日 - 亚洲股市周四承压，因汇丰对中国制造业的调查数据令人失望，引发对中国经济的担忧，并盖过日本的利好消息。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值降至50.3，创三个月新低。路透调查预估为51.5。

投资者闻讯卖出澳元AUD=D4，中国股市沪综指.SSEC下跌0.5%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.6%，韩国股市.KS11和台湾股市.TWII均下跌。

但日本股市逆势上扬，此前公布的数据显示日本8月制造业活动提速，因出口和内需增加。

Markit/JMMA经季节调整的日本8月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至52.4，创下3月以来最高位，7月终值为50.5。

日股东证股价指数.TOPX涨0.8%，日经指数.N225上涨0.9%。这两项股指今日均开高，因日圆兑美元下滑，利好日本出口商和企业获利。

美元全线走强，因投资者察觉美联储进行的政策讨论显示央行立场有趋于强硬的转变。

美国短期公债收益率创下3月以来最大涨幅，因美联储上月会议记录令市场预期，美联储提前升息可能性增加。

这与英债的情况非常相像。有两位英央行决策者在本月稍早的会议上改变立场，投票支持升息，令市场意外。在此影响下，英债收益率大涨。

美元指数.DXY隔夜向上突破之后，目前进一步涨至82.334。

美元兑日圆JPY=小幅涨至四个月高位103.96日圆，欧元兑美元EUR=跌至11个半月低点1.3243美元。

**鹰派抬头**

周三美股道琼工业指数.DJI收涨0.35%，标准普尔500指数.SPX上涨0.25%，Nasdaq指数.IXIC收低0.02%。

股市投资者似乎受到安抚，因美联储决策委员会的大多数委员希望继续承诺在结束购债计划后的相当长一段时间内仍将利率保持在近零水平。市场预计美联储将在10月结束购债计划。

但会议记录也显示，委员们对于是否可能需要提早加息的争论更加激烈。

“我们认为，美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员一般都对失业率如此快速下滑感到吃惊，也都不那么确定就业市场闲置劳动力的规模是否符合此前预期，”苏格兰皇家银行首席分析师Michelle Girard称。

“因此强硬派变得焦虑不安，中间派似乎对此前的部分看法也没有那么坚持。”

由于强硬派的呼声还在耳畔萦绕，债券投资者选择出脱美国公债。短期公债受挫最重，因其对美联储官方基金利率调整的预期更为敏感。

美国两年期公债收益率US2YT=RR上升5个基点，至0.4757%，创3月以来单日最大升幅。

美国联邦基金利率期货下跌，因市场对美联储首次加息的时间预期提前。明年6月的期货<0#FF:>目前暗示利率为27个基点，本周稍早时为23个基点。

美国联邦基金利率目前目标区间为零到25个基点，实际上交易仅为8个基点。

欧洲方面，英国央行提早行动的风险将英国两年期公债收益率GB2YT=RR拉升了4个基点至0.74%。

英镑兑全面走强的美元保持坚挺，兑欧元则走升。欧元兑英镑EURGBP=R跌至一周低位0.7968英镑。

大宗商品市场方面，美元上涨打压金价XAU=跌至每盎司1,289.26美元，进一步脱离上周所及的1,319.10美元高点。

而原油价格在周三温和反弹后，再度下跌。布兰特10月原油LCOc1下跌0.22美元至每桶102.06美元，美国原油期货CLc1微跌0.02美元至93.43美元。(完)

(编译/审校 李春喜/白云/许娜/于春红/张若琪/龚芳)

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