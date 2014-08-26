亚股走坚 欧洲央行放松政策的憧憬打压欧元

路透东京8月26日 - 亚洲股市周二小涨，投资者愈发预计欧洲央行最快将在下周扩大流动性以提振脆弱的欧元区经济，与此同时美联储则计划结束购债计划。

欧元兑美元跌至一年低位，因欧洲央行总裁德拉吉上周末有关央行准备动用一切“可用”工具的言论，在市场中引发回响。

“德拉吉的演说是欧洲央行措辞的转捩点...他也证实了，除了通过购买定向长期再融资操作(TLTRO)和有资产担保的证券(ABS)注入流动性，如果必要的话，欧洲央行准备采取更多行动，”巴克莱分析师Philippe Gudin在研究报告中称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)美元计价指数.MIAPJ0000PUS微涨0.1%，韩国股市以上扬0.3%领涨。日股日经指数.N225逆势下挫，遭获利了结下跌0.4%。

市场人气因美股表现而获支撑；美股标准普尔500指数.SPX周一首次突破2,000点，最终收高0.48%，报1,997.92。

欧洲股市在周一国际股市升势中涨幅居前，许多国家和地区股市升逾1%，因投资者愈加相信欧洲央行最快下周将采取量化宽松政策。

美国股市最大的赢家是金融类股，因为该板块被视为欧洲央行释出低息资金的最大受益者。

欧元/美元EUR=在亚洲交易时段早盘降至1.31785美元，为去年9月初以来的最低水准，看起来定将测试1.30。欧元最新报1.3199美元。

市场人士对欧洲央行将购买欧元区成员国债券的猜测，推动德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙和爱尔兰等国的公债收益率跌至纪录低位。

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB触及0.926%的纪录低位，随后拉回至0.95%。

周一公布的德国Ifo企业景气判断指数显示，企业信心连续第四个月下滑，进一步助推了欧洲央行将展开大规模资产购买的预期。

而美元则全线走强，美元指数.DXY触及一年高点82.613。

美元/日圆JPY=小幅回落至103.90，但距周一触及的七个月高点104.49依然不远。

在美元全线走强的情况下，新西兰元/美元NZD=D4跌至六个月低点0.8311。(完)

(编译 许娜/于春红/徐文焰/王颖；审校 郑茵/蔡美珍)

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