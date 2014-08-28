亚股在美股带动下小涨 欧元守住温和涨幅

路透东京8月28日 - 亚洲股市周四上涨，此前美国股市再度持稳，徘徊在纪录高位附近；与此同时，欧元守住温和涨幅，此前自13个月低位反弹。

澳元兑美元涨至三周高位，澳洲第二季企业投资数据好于预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.2%。

但日股日经指数.N225下跌0.5%，受隔夜日圆涨势的打压。

标准普尔500指数.SPX上日再刷新收盘纪录，美股普遍受到经济的亮丽前景支撑。

欧元连跌三日后暂作喘息，因有关欧洲央行(ECB)即将放松政策的猜测降温。

欧洲央行的消息人士表示，该央行下周不大可能采取新的政策行动，除非周五公布的8月通胀数据显示欧元区物价大幅下降，迈向通缩。

欧元EUR=涨0.2%至1.3216美元，从周三所及的一年低点1.3152美元反弹。

市场在等待今日稍后公布的德国通胀数据，以研判欧元是会扩大反弹势头，还是会进一步下探。德国通胀数据将帮助市场判断周五公布的欧元区通胀数据表现。

IG Securities市场策略师Junichi Ishikawa表示，“如果德国CPI表明通缩威胁有所加深，则将点燃市场对明日欧元区消费者通胀数据的谨慎情绪，并增加欧元卖压。”

预计周五的数据将显示，欧元区8月通胀年率降至0.3%，前月为0.4%。

美元/日圆JPY=下跌0.1%至103.785，从本周初所及的七个月高点104.49回落。

美元迄今未能在104日圆上方立稳脚跟，部分原因在于美国收益率持续守在低位。

美国公债价格隔夜上扬，推低收益率，因欧洲政府公债收益率继续下探纪录低位，月底买兴推动30年期美债收益率跌至逾一年低点。

澳洲公布第二季企业投资比预期强劲后，澳元上扬，该数据促使市场预期澳洲经济能挺过矿业持续降温带来的影响。

澳元兑美元AUD=D4上涨约0.0025美元，触及日高0.9373美元，这也是三周高点。

“增长转变分为两部分，住宅建设回升已经得到证实...非矿业资本支出的回升尚存疑问。今天的数据显示，该领域的前景看起来相当鼓舞人心，”澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blyth称。

大宗商品方面，美国原油下滑，隔夜交投震荡，此前一份报告显示美国汽油需求下降。

美国原油期货CLc1跌0.02美元至每桶93.86美元，市场关注今天稍晚的美国经济数据，以判断美国石油需求前景。

现货金XAU=微升，因美元走低以及地缘政治紧张局势帮助抵消美国股市看涨带来的卖压。

现货金涨0.3%至每盎司1,286.01美元。(完)

(编译 许娜/张若琪/王颖/白云/朱晓军；审校 张明钧/于春红/徐文焰/王兴亚)

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