亚股下滑 欧洲央行政策不确定性令欧元触及一年低位

路透东京9月2日 - 亚洲股市周二下滑，美国逢假期影响市场人气；欧元触及一年新低，因欧洲央行(ECB)本周稍晚的政策决定存在不确定性。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.4%，上日勉力收高。

美国周一适逢假期市场休市，今日亚洲市场也波澜不兴。地缘政治忧虑挥之不去，且欧亚制造业采购经理人指数(PMI)疲弱显示全球经济形势暗淡，这些都让市场信心受损。

日股日经指数.N225却逆势上涨1.2%，首相安倍晋三重组内阁的计划帮助强化改革预期。

汇市方面，美元兑日圆JPY=升至七个月高点104.76日圆，一方面是欧元走势迟滞提振美元，另一方面也是因为日股上涨削弱了日圆的避险魅力。

“美元上涨是受期权相关买盘等实际资金流的推动。同时市场亦在关注股市上涨，”巴克莱银行驻东京首席日本外汇分析师Shinichiro Kadota说。

目前焦点在于今天稍晚发布的美国供应管理协会(ISM)制造业报告。该报告可能显示美国逐步退出量化宽松(QE)，而欧洲央行则考虑实施QE。

欧元EUR=跌至一年新低1.3117美元。

在欧洲央行周四召开政策会议之前，欧元料继续承压。

虽然很多市场人士预计欧洲央行本周不会采取重要宽松措施，但少部分人已准备好迎接新举措。由于乌克兰冲突和顽固低通胀给欧元区增长构成了风险，市场已经认为央行进一步放宽政策只是时间问题。

“在黑田东彦担任日本央行总裁后全面推行安倍经济学以来，本周可能会标志着全球货币政策的最大一次转变，”Jefferies股市策略师在客户报告中写道。

他们表示，欧元区通胀率下跌、德国公债收益率(殖利率)破底、以及欧洲央行总裁呼吁实施“有利成长”的财政政策，暗示欧洲终于朝着量化宽松前进。

汇市也将关注澳洲央行本日稍晚政策会议，不过澳元预计不会有太大变动，因调整利率机率几乎等于零。

大宗市场方面，钯金海外市场触及13年半高位每盎司910美元，之后盘旋于高点附近，市场担心西方国家可能因乌克兰危机，对钯金最大生产国俄罗斯施加制裁，可能危及钯金供应，金价亦上涨。

现货钯金XPD=最新报每盎司905.25美元。俄罗斯去年钯金供应量占全球逾40%。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵/朱晓军/陈宗琦；审校 艾茂林/龚芳/杜明霞/蔡美珍)

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