亚股与美元指数上涨 因美国数据证实经济动能强劲

路透东京9月3日 - 亚洲股市周三扳回早盘跌幅，美元兑一篮子主要货币也接近14个月高点，因此周二美国公布的数据显示，经济继续逐步增强动能。

美国供应管理协会(ISM)公布，8月制造业指数攀升至59.0，触及2011年3月以来最高。7月建筑支出也创下逾五年半最高。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上升0.4%。该指数开盘一度走低，因此前美国股市收盘涨跌不一，但美国经济数据乐观，帮助支撑了市场并限制跌幅。

日本股市日经指数.N225上升0.8%至七个月高位，受日圆下跌提振。冀望首相安倍晋三重组内阁的行动，将会给政府促增长政策带来新的推动力，亦提振市场信心。

“我觉得美国经济数据并未令美股受益太多，因数据良好就意味着美国提早升息，但美国经济强劲的迹象利好日本出口商，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎表示。

美元兑日圆JPY=日内小升约0.1%至105.19，在隔夜市场突破105关口，这为1月以来的首次。美元兑日圆周二高见105.22，接近2014年高位105.45。若突破此位，则上看2008年10月所及的高点。

美元指数.DXY持稳于82.978，周二曾涨至2013年7月以来最高的83.039。

美国公债收益率(殖利率)上升为美元涨势锦上添花，美国指标10年期公债收益率在周一市场因假期休市后创下一个月来最大单日涨幅。今日亚洲交易时段，10年期公债US10YT=RR收益率报2.430%，高于周二美国市场收盘时的2.419%。

8月美国制造业表现超过欧洲和亚洲同业，欧亚制造业者受到乌克兰危机和中国需求不均影响。

周三的政府调查显示，生产性服务行业表现较活跃提振中国8月官方非制造业采购经理人指数(PMI)小幅回升至54.4，反映非制造业市场活动稳中略升。但房地产业活动继续走低，且此弱势格局短期恐难以改变。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien在给客户的研究报告中称，"由于美国和全球其他地区经济和货币政策分歧加剧，美元将对外国投资者更具吸引力，为进一步上涨提供了空间。"

欧元/美元EUR=日内持稳于1.3133美元；之前因预期欧洲央行将采行进一步宽松措施，欧元曾触及一年低位1.3110美元。

部分投资人表示，欧洲央行最早可能周四宣布新刺激措施；法国总统奥朗德与欧洲央行总裁德拉吉周一达成共识，认为通缩与疲弱的经济成长正对欧盟经济造成威胁。

美元走强打压以美元计价的商品价格，不过黄金与石油脱离隔夜低位。

现货金XAU=小涨至每盎司1,267.16美元，前一交易日曾因美元劲升下跌1.7%。

布兰特原油期货LCOc1涨0.4%，至每桶101.71美元，此前因中国与欧洲石油需求成长放缓，在海外市场跌至16个月低位。美国原油期货CLc1日内亦小涨约0.4%，至每桶93.26美元，周二下跌3.08美元，因供应充足，压低美国油价至1月以来低位。(完)

(编译 李春喜/杜明霞/王颖/陈宗琦；审校 高琦/郑茵/于春红/蔡美珍)

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