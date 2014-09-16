亚洲股市守在一个月低点 投资者预期美联储立场强硬

路透东京9月16日 - 亚洲股市周二守在一个月低点附近，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将于今日稍后开始为期两天的会议，投资者预计其或采取更为强硬的立场。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS持稳，接近周一所及一个月低点，之前该指数连跌七日。日经指数.N225跌0.3%。东京股市周一适逢假日休市。

关于美联储可能比之前预期要更早并更快加息的猜测，导致全球很多股市震荡，并支撑美元。

“有初步迹象显示，全球债市针对利率上升的环境作出调整，主要银行、澳洲电讯和房地产信托等收益率操作的魅力正在消退，”CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy在致客户的报告中说。

美国联邦储备委员会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)将从周二开始召开为期两天的会议。投资者将密切关注会议结果，以寻找关于美联储逾八年来首次升息时间的线索。

美联储还将公布最新的经济和利率预估，预估期间涵盖至2017年。

他们曾表示，预计2015年之前不会升息。但近来强劲的美国经济数据已使联储承认可能得比其几个月前所预计的更早采取行动。

巴克莱分析师在致客户报告中指出，“在周三联邦公开市场委员会(FOMC)会议，若美联储各项预估及词汇反映出利率上调可能早于预期，则料将对美元构成支撑。”“我们还期待...能进一步厘清退出的原则。”

美国股市周一涨跌互见，上周末的数据显示中国8月工业增速为近六年来最低水平，引发中国经济可能正丧失动能的疑虑。

大和证券资深分析师Hirokazu Yuihama称，“地产行业下滑影响了产出。所有人都知道8月相当疲软，若9月有所改善，将令投资者安心。”

美元指数.DXY日内持稳在84.166，距离一周前触及的14个月高点84.519不远。

经济合作暨发展组织(OECD)周一下调主要经济体的成长预估，敦促欧洲央行(ECB)出台更加激进的刺激政策，以抵御欧元区的通货紧缩风险。这令欧元继续承压。

欧元兑美元EUR=下滑至1.2939美元，美元兑日圆则略跌至107.15，但仍接近周五触及的六年高点107.39。

美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR在亚洲盘持于2.574%，距离美国周一收盘水准2.591%不远。该公债收益率周一曾触及两个月高位2.651%，之后受美国上月制造业产出下滑的消息影响而回落。

美国原油期货CLc1小跌约0.1%，至每桶92.79美元，中国周末公布数据令全球需求力道笼罩疑云，打压油价。

周一到期的10月布兰特原油期货LCOc1下跌至2012年7月以来低位，新的近月合约在亚洲市场上涨0.2%至每桶98.07美元。

现货金XAU=日内持稳于每盎司1,232.36美元，受中国数据支撑，但美联储可能开始升息的预期予以打压。金价周一下跌至1月以来低位。(完)

(编译 王颖/杜明霞/张若琪/张荻/陈宗琦；审校 张涛/高琦/艾茂林/张明钧/李爽)

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