亚洲股市上扬 对美联储及中国央行政策的臆测构成提振

路透悉尼9月17日 - 亚洲股市周三试探性上涨，此前美股反弹，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今日稍晚结束会议后可能继续承诺保持低利率。

道琼工业指数触及纪录新高，美元则受到打击，此前华尔街日报的美联储观察人士Jon Hilsenrath称，美联储的政策声明中可能维持“相当长时间”的措辞，不过可能指出具体多长时间。

这一措辞已成为市场判断美联储可能何时开始升息的试金石，如果美联储不再使用这个词，将被视为采取强硬立场。

交易员称，有报导称，中国央行将向国内五大银行进行5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)操作，大宗商品价格也因此受到提振。

中国货币市场利率开盘大幅走低，因为相关报导激发了中国政府已准备好祭出更多刺激举措的希望，毕竟近期房地产、进口和工业产出都表现疲弱。

中国沪深300指数.CSI300涨0.5%，小幅收复周二的大片失地。日股日经指数.N225涨0.1%，韩国综合股价指数.KS11涨0.7%。

明晟(MSCI)亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS上涨0.8%。

美联储进行政策会议之际，美股隔夜收高。道指.DJI上涨0.59%，标普500指数.SPX上涨0.75%，Nasdaq指数.IXIC涨0.75%。

债券投资人处于守势，两年期美债收益率US2YT=RR小幅下滑2个基点至0.54%，指标10年期美债收益率US10YT=RR大致持平在2.59%。

汇市则兴起一些波澜。美元最近的涨势略失动能，美元指数.DXY从周二高点84.372回落至84.112。

美元兑日圆JPY=从107.34下滑至107.15日圆，欧元EUR=从低点1.2921美元小幅攀升至1.2955。

英镑继续震荡，因民调显示苏格兰独立公投结果难料。

ICM、Opinium和Survation三家机构的调查显示，支持独立的苏格兰民众比例为48%，支持留在英国的比例为52%。

英镑兑美元GBP=亚洲盘持稳在1.6260美元，周二从1.6163升至1.6306。

商品市场方面，期铜CMCU3上升0.4%，受关于中资银行的报导以及美元下滑扶助。现货金XAU=略微走坚，报每盎司1,236.70美元。

油价小跌，周二受石油输出国组织(OPEC)减产消息激励上扬。

周三早盘，布兰特原油期货LCOc1下滑0.15美元至每桶98.90美元，美国原油期货CLc1跌0.07美元至94.81美元。(完)

(编译 王丽鑫/王颖/李婷仪/杜明霞；审校 徐文焰/高琦)

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