亚股走低 美联储对经济的乐观评估推动美元劲扬

路透东京10月30日 - 亚股走低，美元兑日圆上扬并创三周新高，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)如预期结束了大规模量化宽松计划，同时对经济的评估比较乐观。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.6%。

美联储周三在结束为期两天的会议后宣布的声明表示，结束其量化宽松购债计划。该计划在巅峰期间，曾每月对金融体系注入850亿美元资金。

美联储保留了基本的政策指引，即隔夜拆借利率将在本月结束购债后“一段相当长时间内”维持在近零水平。

但美联储不再称美国劳动市场明显闲置，展现了对经济前景的信心。市场解读为美联储立场略转强硬。

“外界普遍预期美联储会结束量化宽松，但几乎没有人预期美联储会对劳动市场的评估有如此明显的升级，”纽约BK Asset Management常务董事Kathy Lien在给客户的报告中表示。

“联邦公开市场委员会(FOMC)的声明为美元注入活力，我们预期美元接下来将看涨，”她说。

日经指数.N225一反亚洲市场整体走势上涨0.5%，因日圆大幅走低，投资者也在关注联储立场的潜在利好。

“市场感到宽慰，因为低利率会维持一段时间，而且美国经济正在复苏，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称。

美元兑日圆JPY=接近三周高点109.12日圆，此前在美联储发布声明后曾飙升近0.7%；欧元兑美元EUR=报1.2624美元，隔夜曾下滑0.8%。

美元受益的同时美国公债收益率也上涨，10年期公债收益率US10YT=RR升至三周高点2.362%，因市场人士将美联储可能最终升息的时点预期提前。

美元走强打压了新西兰元。由于新西兰央行对未来升息的立场软化，导致新西兰元大跌。

新西兰央行维持指标利率在五年半高点不变，但放弃了明显的紧缩倾向，并再次抨击新西兰的高汇价。

新西兰元兑美元 NZD=D4从决议公布前的约0.7820美元最低跌至0.7769美元。新西兰元较7月中触及的三年半高位已挫跌约10%。

新西兰央行在货币紧缩上踩刹车，巴西在周三稍晚则意外升息，该大胆举措暗示总统罗塞夫可能会做出对市场友善的政策调整。

升息料将进一步在稍晚拉抬巴西雷亚尔BRL=。周一雷亚尔兑美元跌至九年低位，因此前罗塞夫击败对市场友善的对手内韦斯，但雷亚尔之后缩减部分跌幅，因投资人悲观情绪消退。

在大宗商品方面，金价徘徊在近三周低位，因美联储对经济复苏的信心打压黄金的避险魅力。

现货金XAU=报每盎司1,212.80美元，距隔夜触及的三周低位1,208.26相去不远。(完)

(编译 王颖/陈宗琦/朱晓军/戴素萍 审校 高琦/张涛/郑茵)

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