乐观美国经济前景提振亚股上涨 关注日本央行决议

路透东京10月31日 - 亚洲股市周五微涨，投资者受到美国经济乐观增长数据的鼓舞。美元兑日圆持于四周高点附近，投资者等待日本央行政策会议的结果。

外界普遍预期日本央行将维持大规模资产购买计划、及明年实现2%通胀率目标的乐观预测不变，这暗示近期不会推出新的刺激政策。政策决定预计在0230-0330GMT公布。

但周五稍早出炉的数据显示，日本9月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期的升幅连续第二个月回落，进一步预示日本央行无法实现2%的通胀率目标，尽管该行在尽力打消有关其量化宽松计划有效性的疑虑。

美股周四尾盘大涨，此前数据显示，贸易逆差缩小以及国防支出大增支撑美国第三季经济成长，但周四经济报告中的其他细节暗示经济活动略为丧失动能。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“明显”，展现了对经济前景的信心。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.5%，有望录得超过2%的周度和月度涨幅，日本股市日经指数.N225大涨1.7%。

两位政府消息人士表示，日本政府周五将批准对日本政府退休金投资基金(GPIF)的投资配比调整目标，将日股投资配比由目前的12%上调至25%。这亦提振日股上涨。

“这出乎市场意料。之前的普遍预期是，GPIF将把日股配比提高至20%。25%这个配比目标将会带来巨大影响，对股市是利好，”Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida表示。

但开盘之前公布的数据显示，日本9月失业率上升，且求才求职比逾三年来首次下降，暗示就业市场开始失去一些动能。日本9月家庭支出降幅也超过预期。

美元兑日圆JPY=报109.39，日内涨约0.2%，距离周四所及的四周高位109.47不远。

欧元兑美元EUR=跌0.1%左右，报1.2598。

在大宗商品方面，现货金XAU=小跌0.1%左右，报每盎司1,196.53美元，周四重挫至三周低点1,195.7美元。

布兰特原油期货LCOc1跌0.3%左右，报每桶85.95美元。供应充沛及美元走强导致油价在10月迄今下跌逾9%，本周或将录得2012年5月以来最大单周跌幅。(完)

(编译 李春喜/杜明霞/王颖；审校 郑茵/高琦)

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