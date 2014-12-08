亚股勉力上涨 中日数据低迷抵消美国强劲非农报告影响

路透东京12月8日 - 亚洲股市周一勉强录得涨幅，受上周美国公布的非农就业数据远优于预期的提振。不过，中国和日本公布的经济数据疲软，突显出这两个主要经济体的低迷，并抑制涨幅。

美元兑日圆徘徊在多年高点附近，此前美债收益率(殖利率)受美国强劲非农就业数据的提振上涨。

周一公布的经济数据显示，中国11月贸易表现远不及预期，而日本经济第三季的萎缩幅度大于初值。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小涨0.1%。日股日经指数.N225持平，因日本第三季GDP下修，抵消了日圆走软的正面影响。

中国沪综指.SSEC大涨1.5%，此前中国公布的数据不佳，令人愈发期望当局将出台更多刺激措施来支撑经济。

“令人震惊的是，(中国)进口按年萎缩6.7%--这是雷曼危机以来的最弱表现(春节相关的季节性波动除外)，”香港东方汇理的分析师Dariusz Kowalczyk说。

“这在一定程度上反映出大宗商品价格下跌以及基期影响，但这两个因素无法完全解释进口数据为何疲弱，我们不得不假设内需低迷也发挥了一些作用。这意味着，政府将面临更多要求其进一步采取促增长举措的压力。”

澳元兑美元AUD=D4触及四年半新低0.8288。中国是澳洲的主要出口市场，因此澳元对中国经济形势异常敏感。

周五的美国非农就业报告显示，11月非农就业岗位增加32.1万个，远超预估的增加23万个。这与令人失望的中国和日本数据形成鲜明对比。

美元兑日圆JPY=持稳于121.580，此前触及七年新高121.860。美元指数.DXY徘徊在五年半高位89.467附近。

美元升值对原油价格不利。美元上涨使得美元计价商品对于持有其他货币的投资者而言更加昂贵。

美国原油期货CLc1下跌0.77美元至每桶65.07美元，跌向一周前触及的五年低点63.72，强劲的美国就业报告未能扭转油市的偏空气氛。

一些评论人士聚焦于油价下滑的积极影响。

“好消息是，原油价格下跌将给全球远超过三分之二的消费者带来意外收益，特别是美国、北亚和印度的消费者。它同样也对欧洲构成一定帮助，”Jefferies首席全球股票策略师Sean Darby在客户报告中称。

“油价每下跌20美元/桶应提振全球GDP成长约0.5%。”

美元兑欧元持坚，欧元EUR=仍持于两年低点1.2270美元附近。

欧元和日圆兑美元料保持守势，因美国强劲就业报告进一步强化了美联储与欧洲央行和日本央行货币政策路线的反差。

美联储料离加息更近了一步，而欧洲央行面临提高刺激计划的压力，日本央行则仍远未实现通胀目标。(完)

(编译 李春喜/艾茂林/许娜/王兴亚/李爽 审校 徐文焰/杜明霞/张若琪/高琦/王兴亚)

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