亚洲股市扩大跌幅 希腊政局不确定性打击风险意愿

路透东京12月30日 - 亚洲股市周二扩大跌幅，隔夜大宗商品价格大跌，以及希腊政局的不确定性均促使投资者不愿在2014年的最后几天冒险。

新年假期前，市场交投清淡，许多交易商已经结清仓位。日本市场从周三至周五将休市，下周一恢复交易。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS日内下跌约0.6%，2014年全年跌幅料不到1%。

日本股市日经指数.N225下跌0.8%，但今年以来上涨约8%。由于日本央行及首相安倍晋三料将于2015年延续提升通胀率的政策，投资人仍看多日股。

“新的一年十分看俏，股市可能受到日本央行扩大宽松及企业获利成长的提振，”Monex首席策略师Takashi Hiroki表示。

美股表现方面，上日道琼工业指数.DJI小幅收低，不过标准普尔500指数.SPX及Nasdaq指数.IXIC均小幅收高，尽管希腊政局疑虑笼罩市场。

希腊总理萨马拉斯提名的总统候选人未能在周一投票中获得当选所需的足够票数，该国将于1月25日举行全国大选。

消息导致希腊股市.ATG一度挫跌11.3%，最终收跌3.9%，希腊公债收益率GR10YT=RR触及2013年9月以来高点。

希腊左翼激进联盟党可能在大选中上台。该党要求免除希腊很大一部分债务，并取消欧盟和国际货币基金组织(IMF)在纾困时要求希腊接受的条件。

希腊情势拖累欧元，欧元/美元周二在EBS交易平台上跌至1.2130美元，为2012年中期以来最低，最新报价为1.2139，日内跌约0.1%。

“我们看空欧元兑美元是基于这样的假设：即欧美货币政策明年可能将出现重大分化，”瑞银策略师在客户报告中称。

“情况仍是如此，不过现在我们认为，希腊政治的不确定性可能会促使欧元未来两个月加快跌势，”瑞银还称。

近期美国数据表现良好，让人们愈发认为，美国经济的改善力度足以使美国联邦储备委员会(美联储/FED)考虑在2015年中结束近零利率政策。这与依然疲弱的欧元区和日本形成鲜明对比，后两个地区的央行或许会继续宽松货币政策。

美元兑日圆跌约0.2%至120.47，但仍接近本月稍早所及七年半高位121.84。

尽管美元兑日圆走软，但美元指数.DXY升约0.1%至90.252，此前最高涨至2006年4月以来高点90.290。

美元整体强势继续压制大宗商品。

期铜CMCU3周二持平在每吨6,289.75美元，此前跌至四年半以来低点，因市场担忧美元走强和中国经济放缓。

不过原油期货回吐稍早涨幅并略微走低。美国原油期货CLc1跌至每桶53.59美元，周一下滑1.9%。布兰特原油期货LCOc1报57.83美元。(完)

(编译 李春喜/张明钧/郑茵/许娜/朱晓军；审校 王洋/高琦/张荻/龚芳/戴素萍)

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