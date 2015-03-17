亚股上涨 因押注美联储可能采取审慎立场

路透东京3月17日 - 亚洲股市周二受到美股升势的拉抬，美国逊于预期的数据料将促使美联储本周采取审慎立场，投资人为这样的可能性预做准备。

美国原油仍因全球供应过剩而承压，美国原油期货上日一度大跌4%，触及六年低位。最新报价为下跌约0.4%至每桶43.72美元。

美国联邦储备委员会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)周二将展开为期两天政策会议，许多分析师预期美联储将在声明稿中，在有关其2006年以来首度升息的时间方面舍弃“耐心“一词。路透调查中，分析师对于美联储是在6月还是今年稍晚升息的人数几乎不相上下。

但美国制造业、工业产出以及楼市数据疲软，给予美联储政策动作审慎的理由。

“我们预计美联储将舍弃‘耐心’一词，但同时料也将说其政策将是经济数据而定，以给予美联储更多空间来研判该是6月还是9月升息，”汇丰证券宏观经济策略主管Shuji Shirota说。

MSCI亚太地区(除日本外)股指.MIAPJ0000PUS涨0.7%，周一美国三大股指涨幅都超过1%。

沪综指.SSEC上涨至接近7年新高；之前因市场预期中国政府将放宽货币政策以提振放缓的经济，股市上扬。

与此同时，对美联储立场的顾虑以及美国数据疲弱，令隔夜市场美元涨势受阻。

欧元兑美元日内小跌至1.0553美元，远离周一触及的12年低点1.0457美元。

美元兑日圆日内小涨至121.44日圆，距离一周前录得的接近八年高位122.04不远。

日本股市日经指数.N225上涨0.8%，创下15年盘中新高，日本央行将于今日稍晚宣布利率决定。

市场普遍预计日本央行将维持其大规模宽松计划不变，该计划旨在帮助经济实现可持续增长，并使通胀率达到2%。

市场还预计日本央行将维持之前的看法，即经济持续改善将促使企业增加薪资和资本支出。这应该会帮助通胀率在始于下月的财年朝着2%的目标挺近。

“日本的货币政策料不会调整，但若日本央行坚称，当前的政策正在帮助通胀率升向2%的目标水平，则美元/日圆可能出现反射性下跌。”西太平洋银行驻悉尼的资深外汇策略师Sean Callow在客户报告中表示。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪/陈宗琦/汪红英；审校 许娜/艾茂林/李爽/杜明霞)

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