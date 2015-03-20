亚洲股市原地踏步 美联储决策带来的激励消退

路透东京3月20日 - 亚洲股市周五原地踏步，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)激励的涨势渐消；美元持稳，此前在美联储立场意外温和的提振下反弹。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数基本持平，昨日上涨1.3%，不过本周料录得约2.4%的涨幅

亚洲股市涨跌不一，其中香港、马来西亚和韩国股市下滑，而澳洲和中国股市上涨。

日经指数.N225持平，自2月强劲反弹并触及15年高位后稍事休整。

三菱UFJ摩根士丹利证券高级投资分析师Masahiro Ayukai表示，“有一些迹象表明此番涨势已经过头，所以市场正处于调整阶段。”

美股隔夜下跌，因美元反弹拖累油价和其他大宗商品价格下降，导致能源和原材料类股走低。

IG证券驻东京市场分析师Junichi Ishikawa称，“原油价格再次下跌，而且如果在市场对美联储升息预期存在分歧的背景下，美国股市继续维持不稳定状态，则将令全球股市承压。”

美联储周三为加息进一步打开大门，但对经济增长前景保持谨慎，令6月加息的预期降温，导致美元全线大跌、风险资产大涨，同时美国公债收益率(殖利率)下挫。

美元兑日圆几无变动，报120.75日圆，在美联储发布声明后一度跌至本周低点119.29。

美国公债收益率上扬也为美元提供支持，收益率周四自美联储温和声明后触及的数周低点小幅反弹。10年期公债收益率报1.958%，隔夜曾跌至五周低点1.899%。

欧元兑美元微升0.2%报1.0687美元。美联储声明后欧元曾录得六年来的最大单日涨幅，一度反弹至1.1062美元。

德国总理默克尔称，希腊周五承诺加速执行救助协议，并在未来几天向欧元区其他国家提交详细的改革建议清单。

不过，她拒绝为何时将向希腊政府发放更多援助金设定期限。希腊政府即将陷入现金耗尽的困境。

美元指数下跌0.4%至98.884，但仍远高于周三所及低位96.628。

美国原油下跌0.2%至每桶43.88美元；隔夜受挫，因美元反弹，而且科威特石油部长称，石油输出国组织(OPEC)除了维持政策不变外没有其他选择。

本周稍早，美国原油一度跌至六年低位42.03美元。(完)

(编译 王丽鑫/刘秀红/秦德兴/许娜；审校 徐文焰)

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