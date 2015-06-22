亚股本周强势开局 希腊最后一刻拿出提案争取避免违约

路透东京6月22日 - 亚洲股市本周开局表现强劲，美国股指期货和欧元周一均走坚，此前希腊在最后一刻拿出为了让债权人满意的提案，争取避免债务违约。

许多投资者仍谨慎对待希腊总理齐普拉斯的提案，因为现在还不清楚，他们对债权人在扩大减支幅度及加税方面的要求做出多大让步，也不清楚债权人是否会接受这些提议。

欧盟执委会主席贾克在推特上留言称，希腊新提出的债务计划为周一欧元区峰会“取得进展打下良好基础”

“今天应当是谈判的最后一轮，双方都看到不祥之兆后反而有可能达成协议给人们带来惊喜，”巴克莱首席日本外汇策略师Shinichiro Kadota表示。

“但协议是否能达成，以及将于何时达成仍不清楚，欧元仍将对希腊相关消息十分敏感。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.5%，日经指数.N225涨0.8%。

美国股指期货ESc1涨0.4%，欧元EUR=上涨0.2%至1.1372美元，升向周四所及的一个月高点1.1440美元。美元兑日圆JPY=持平于122.71。

希腊现金即将耗尽，除非与国际债权人达成协议获得新金援，否则将无力偿还6月底到期的16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款。

市场揣测，如果周一不能达成协议，希腊周二可能需要实施资本管制，以避免银行业发生危机，因为储户不断从银行提款。

两名银行业人士告诉路透，希腊央行总裁史托纳拉斯周五会见银行高层，告诉他们如果达不成协议，周二将是“困难的”一天。

亚洲方面，中国大陆市场周一因假日休市。中国股市上周录得2008年以来最大周线跌幅。

一些策略师称，鉴于中国股市今年一度大涨超过40%，此番调整实属姗姗来迟；而另外一些人则担心，股价下滑可能激发对中国经济放缓的担忧。

大宗商品交易方面，期铜CMCU3上涨约0.2%，至每吨5,669.50美元，脱离上周受中国需求担忧及希腊债务谈判不确定性影响而触及的三个月低位。

原油期货下滑，受希腊相关谨慎情绪及对美国产油量高企的担忧拖累。布兰特原油期货LCOc1跌约0.3%，至每桶62.86美元，美国原油期货CLc1跌约0.2%，至每桶59.48美元。(完)

(编译 许娜/王颖/李春喜/刘秀红；审校 龚芳/张若琪/王兴亚)

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