亚股小幅下跌 美股重挫带来压力

路透东京9月26日 - 亚股本周周线料将下跌。美国股市隔夜深幅下挫。而美元仍持稳于上日所及的多年高点附近。

美国股市收盘大幅下挫，因苹果公司APPL.O股价跌破关键技术水平，之前该公司撤回了新操作系统的更新版。标准普尔500指数.SPX创出7月来最大单日跌幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.7%，周线料下跌2.6%。

日本股市日经指数.N225下挫1%，周线可能下跌。开盘前出炉的数据显示，日本8月全国核心消费者物价指数(CPI)升幅放缓，促使日本央行可能被迫采取额外宽松举措以在下个财年实现2%通胀目标。

美元指数.DXY小升约0.1%至85.260，周四一度升至四年高位85.485。

美元有望连续第11周上涨，为40年来未曾有过的战绩。

“目前，企业非常景气的是美国经济...逃离各国刺激举措的资金正将美元作为目标，”三井住友银行首席分析师宇野大介。

10年期美国公债US10YT=RR与可比德债DE10YT=RR之间的利差周四达到近15年来最宽，令欧元承压。

欧元EUR=盘中微跌至1.2746美元，周四在电子交易系统(EBS)最低跌至1.26955美元，为2012年11月以来低点。

美元兑日圆JPY=日内上涨约0.2%，至109.02日圆，仍略低于一周年触及的六年高位109.46日圆。

布兰特原油期货LCOc1日内小跌至每桶96.97美元，料将四周来第三次录得跌幅，因供应充裕限制油价涨势，并抵销中东紧张情势升温制约供应的忧虑。

现货金XAU=持稳于每盎司1,223.90美元，周四曾触及1月2日以来最低位1,206.85美元。金价料将中止连续三周跌势，因股市疲弱，但美元强劲令金价仍有可能跌破1,200美元的关键水准。(完)

(编译 王颖/杜明霞/朱晓军/陈宗琦；审校 张涛/龚芳/王兴亚)

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