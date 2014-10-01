亚洲股市下滑而美元指数接近四年高位 关注香港局势

路透东京10月1日 - 亚洲股市周三走软，因香港占中行动持续进行以及美股低迷均打压市场信心。美元指数则在创下六年来最佳季度表现后，目前仍接近四年高位。

亚洲市场交投清淡，因中国市场逢国庆节假期休市；投资者警惕地关注香港占中行动进展。数以千计的示威者给香港政府带来越来越大的压力。

中国制造业数据为投资人提供一些激励，协助支撑市场价格。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.1，与上月持平。路透调查中值为51.0。[nL3S0RW14V]

“经济运行当中仍有一定的下行压力。9月份PMI指数走势仍然偏弱。从历史同期来看多表现为上升，本月只是止降转平，”中国物流信息中心的陈中涛分析数据称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.4%，但日股日经指数.N225扳回盘初跌幅，转为小升0.3%，因美元/日圆自2008年8月以来首次升破110日圆。

盘前公布的日本央行短观调查显示，截至9月当季日本大型制造业景气判断指数略改善，但服务业景气判断指数下滑，进一步表明消费税上调后继续打压经济。[nL3S0RV77K]

美元兑日圆JPY=涨约0.3%至109.94日圆，稍早一度涨至六年高点110.09。

这亦助推了美元指数.DXY涨0.1%左右至86.049，朝海外市场所及的四年高点86.218迈进。

欧元兑美元EUR=周二一度跌至低点1.2571，此前数据显示欧元区通胀放缓。欧元日内跌0.2%左右，报1.2613美元。

周二公布的数据显示，欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.3%，远低于欧洲央行略低于2%的目标，加深了市场对欧洲央行将采取更多宽松措施的臆测。

中国数据扶助油价从隔夜低位回升，但原油价格仍因美元动能而承压。美元强劲使得持其他货币买家，必须以较高价格购买美元计价资产。

布兰特原油期货LCOc1日内上涨约0.3%至每桶94.97美元，此前该合约季度下跌16%，为两年以来最大跌幅。美国原油期货CLc1上涨约0.3%至每桶91.45美元，季度下跌12%，亦为两年来最大跌幅。

美元升值也损及黄金，金价今年首见单季收跌。现货金XAU=下跌约0.2%至每盎司1,206.03美元。(完)

(编译 徐文焰/蔡美珍/孙茉莉/陈宗琦；审校 杜明霞/王兴亚/李春喜/龚芳)

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