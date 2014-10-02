亚洲股市受全球PMI数据疲软惊吓 日股大跌日圆上涨

路透东京10月2日 - 亚洲股市周四下跌，因全球制造业活动不振，同时美国发现埃博拉病例，令全球各地市场受到惊吓，投资人纷纷转进美国公债、日圆及黄金避险。

连串调查结果显示，德国制造业活动出现15个月首度萎缩，中国制造业则是几乎未有成长，美国制造业放缓程度则是较预期严重。

日本股市领跌亚洲市场，对于全球经济增长的忧虑以及日本国内经济的萎靡，打压日经指数.N225急挫1.9%至三周低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.2%，跌幅在一定程度上受限，因中国和香港都逢假期休市。

“最近几日称得上是对投资者神经的考验，多个事件都给投资前景蒙上阴影，”CMC Markets交易员Niall King在报告中指出。

“美国确诊首个埃博拉病例是最新的坏消息，其它带来动荡的事件，如乌克兰和香港的局势、中国和欧洲经济增长疑虑都抑制了风险偏好。”

香港持续集会示威打击投资者信心，不过周四早晨城市街道平静。

美股周三跌逾1%，受埃博拉疫情以及美国制造业增长意外放缓影响。

避险情绪提振日圆，推动美债收益率(殖利率)下跌。美元兑日圆JPY=跌回110日圆下方，下跌0.2%至108.66日圆。

欧元兑美元EUR=涨0.3%，至1.2662美元，进一步脱离本周稍早触及的两年低位1.2571美元。

交易商还关注欧洲央行今日稍后将召开的会议，美国和欧洲、日本货币政策分歧现已经成为影响市场走向的一个主要原因。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)正在研究如何让货币政策正常化，但欧洲央行和日本央行在可预见的未来料继续其极宽松的政策。

“市场关注点不是欧洲央行的利率决定，因为欧洲央行坚持再融资利率不会从0.05%进一步下调。市场的关注点是总裁德拉吉在记者会上的讲话，”Westpac资深外汇策略师Sean Callow在给客户的报告中称。

Callow说，市场将关注欧洲央行计划购买资产支持证券和欧元计价有担保债券的预期规模。德拉吉在9月的会议上承诺将公布该计划的详细情况。

在大宗商品方面，布兰特原油跌向每桶94美元，持续三个月跌势，中国与欧洲经济面信号疲软，及全球供应充足，持续令油价承压。

布兰特原油期货LCo1下跌0.05美元至每桶94.11美元。

金价小涨，受避险人气支撑，全球制造业数据疲弱，令股市表现不振。

现货金XAU=小涨0.1%至每盎司1,215.02美元。(完)

(编译/审校 张明钧/高琦/王兴亚/李爽/陈宗琦/张涛/张荻/蔡美珍)

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