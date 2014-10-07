亚洲股市小幅波动以待日本央行决议 美元反弹

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美元在隔夜市场受获利了结打压全线下跌
* 亚洲股市回吐盘初多数涨幅，日经指数则扳回跌幅
* 澳元下跌，此前澳洲央行维持利率不变并口头打压澳元
* 日本央行会议结果即将出炉
路透东京10月7日 - 亚洲股市周二试探上涨，市场焦点转向即将公布的日本央行政策决定，同时美元反弹，此前因投资者了结部分获利而下跌。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨约0.1%，在平盘水平上下波动，上日美股下跌，盘中较为波动。
日股日经指数.N225在午后盘初略跌约0.1%，投资者在等候日本央行的政策会议决定。
日本央行周二可能维持大规模货币刺激举措不变，并调低对工业产出的看法。之前有迹象显示，4月上调消费税对日本经济的冲击超过预想。[nL3S0S14ES]
日本央行总裁黑田东彦周二称，如果日圆走势反映了经济和市场基本面的话，整体来看，弱势日圆是有利于日本经济的[nL3S0S2005]。这番讲话对日本股市起到一些支撑作用。
“外界担心日圆贬值会对经济产生负面影响，因此他的讲话宽慰人心，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称。
美元兑日圆JPY=上涨0.3%至109.11日圆，远离隔夜低位108.65，并朝上周创下的六年高位110.09回升。
欧元兑美元 EUR=日内下跌0.3%，至1.2641美元，跌向上周五录得的逾两年低位1.2501，当时因美国非农就业报告引发美联储将在2015年中升息的臆测。
周一公布的德国8月制造业订单报告令人失望，汇市投资人对此反应平淡；德国8月制造业订单下跌5.7%，为2009年以来最大单月跌幅。报告令欧元区公债收益率承压，德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB接近纪录低位。
美元指数.DXY上涨0.1%至85.987，周一该指数录得2013年7月以来单日最大跌幅。美元指数上周五升至四年高位86.746，并连续12周收升，这段期间上涨约7.7%。
澳洲央行周二例行政策会议维持指标利率于2.5%不变，央行并表示，以历史水准而言，澳元汇率仍高。
澳元兑美元AUD=D4回吐稍早升幅，下跌约0.3%，至0.8738美元，回头跌向上周五触及的2010年7月以来低点0.8642。
美元隔夜跌势协助支撑原油价格。布兰特原油期货LCOc1日内小跌约0.2%，至每桶92.62美元。
现货金XAU=下滑约0.2%，至每盎司1,204.84美元。金价周一剧烈震荡，先是跌至15个月低点，然后创下两个月来最大单日涨幅。(完)
(编译 王丽鑫/李爽/陈宗琦/蔡美珍；审校 郑茵/王兴亚/张明钧)
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