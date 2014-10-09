亚股劲升 美联储会议记录发出温和信息

* 美联储会议记录显示其对全球经济和强势美元的担忧

* 美元指数下挫，因美国升息预期推后

* 美国股市创2014年迄今最大涨幅

路透东京10月9日 - 周四亚股劲升，美元下滑，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)最新政策会议的记录显示，美联储担忧全球经济和美元强势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨1.3%，该指数上日触及3月以来最低水平。但日经指数.N225跌0.3%，因美元兑日圆下滑。

“美联储官员对美元走强的影响感到担忧，这不利于部分人士对美元/日圆进一步走强将有利于日股的预期，”Rakuten Securities驻东京资深市场分析师Masayuki Doshida表示。

美联储9月16-17日的会议记录显示，官员对于如何应对美元走强和全球经济放缓的双重威胁感到难以应对，此时正值美联储打算退出低利率政策之际。

“会议记录的整体语调是，美联储将关注各种下行风险，做好政策管理，以免损害脆弱的经济，”大和证券驻东京首席固定收益分析师Tohru Yamamoto表示。

美国利率期货<0#FF:>对该会议记录做出反应，2015年6月欧洲美元利率期货率EDM5触及合约高位，因交易商降低了联储明年6月前升息的预期。

对利率敏感的美国两年期公债收益率US2YT=RR创下七周低点0.444%。美国30年期公债收益率US30YT=RR跌至17个月低位3.039%。

美国股市上扬，主要指数都录得2014年最大单日涨幅，反转盘中稍早滑落至8月以来低点的跌势。

外汇市场上，投资者匆忙退出买入美元模式。美元过去三个月大涨，因市场认为美元汇率一路走高会吸引更多资金。

“上周很明显的是一面倒买进美元，但本周...多空交战激烈，”新加坡OANDA资深交易员Stephen Innes表示。

美元指数.DXY=USD一度下滑至85.143，为约两周以来最低，脱离上周五所及的四年高点86.746。美元指数最新报85.183，下滑约0.1%。

随着美元转弱，欧元兑美元EUR=反弹至两周高位1.2755美元，尽管本周德国一连串数据疲弱，例如工业生产录得2009年1月以来最大降幅。欧元最新报1.2744，日内上涨约0.1%。

美元兑日圆JPY=报107.90日圆，日内下跌约0.2%，距离周三触及的三周低位107.75不远。

英镑兑美元GBP=D4持于1.6186美元，上涨约0.1%，高于周一触及的11个月低位1.5943。英国央行稍晚将发布政策声明，预计将维持利率在接近记录低位不变。

另外，美国原油期货CLc1价格从隔夜交易创下的一年半低位反弹，上涨约0.2%至每桶87.46美元。布兰特原油LCOc1脱离周三的两年低点，日内上涨0.1%，至约91.43美元。

因美元下跌，黄金反弹至接近两周高位，现货金 XAU=高见每盎司1,225.24美元，最新报1,224.01美元，涨约0.2%。(完)

(编译 王颖/李春喜/朱晓军/陈宗琦；审校 张涛/张明钧/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。