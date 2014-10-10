亚洲股市与油价受挫 经济增长担忧笼罩

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京10月10日 - 亚洲股市周五下跌，布兰特原油期货挫至2010年以来最低水准。之前德国公布的出口数据疲弱，令人担忧欧洲可能拖累全球经济下滑。
欧洲经济迟滞，而中国、日本和巴西等许多大型经济体也面临各自的困难，所以许多投资者担心美国经济难以独善其身。美国是全球最大经济体，但占全球经济的比例不到四分之一。
“全球经济继续温和复苏，但各国增长步伐不一致，差别很大，”麻生太郎在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)会议间歇的G20财长晚宴后向记者表示。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.5%，本周迄今下滑了0.8%。日本股市日经指数.N225亦下跌1.5%，因日圆受避险买盘推动走强，本周日经指数下跌了约3%。
对全球经济增长的担忧给油价带来沉重打击。欧洲指标布兰特原油期货跌LCOc1至每桶88.11美元，为2010年12月以来最低位。最新报88.26美元，日内跌幅为2%。
美国原油期货CLc1挫跌2.3%至83.76美元，此前最低跌至83.59美元，为2012年7月以来最低位。
油价最新跌势是由于德国周四出炉的数据不佳。德国8月出口大幅下滑5.8%，创2009年1月全球金融危机高峰时期以来的最大跌幅。[nL3S0S42PK]
德国近几周来发布的一系列数据疲软，令人担忧愈加担忧欧元区可能衰退。
美股周四大跌2%，标准普尔500指数.SPX触及两个月收盘低点。CBOE波动率指数.VIX升至2月初以来高点。
“若美股今天大幅回升，市场可能重新回到以为一切正常的老模式。但如果连续两天大跌，市场将显然进入全新阶段，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。
此前市场揣测美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会很快升息，激励股市出现一轮短暂上扬，但涨势很快又被全球经济增长的疑虑打压住。
此外，美国圣路易斯联储总裁布拉德还称，担忧市场利率预期与美联储的预期脱节，更是加深了市场的不安。
金融市场对美联储紧缩货币的速度预期，一直比联储官员自身的预测缓慢许多。
联邦基金利率期货<0#FF:>目前反应明年底利率将略高于0.50%，远低于美联储决策者预估中值的1.25%以上。
美国10年期公债收益率US10YT=RR周四一度跌至16个月低点2.2790%，稍后略微反弹。最新报2.314%，低于周四美国市场收盘时的2.327%。
欧元/美元EUR=周五持稳，微幅涨至1.2702美元。周四稍早一度触及两周半高位1.2791，之后受德国疲弱数据打压而下跌。
风险厌恶情绪支撑日圆，美元/日圆JPY=报107.77日圆，周四曾跌至三周低位107.53。
美元指数.DXY=USD微跌至85.479，周四低见9月底以来最低位84.937，脱离一周前触及的四年高位86.746。
现货金XAU=小跌0.2%，至1,221.70美元，但仍守住四天升势的多数涨幅，受避险买盘带动，金价料将创下近四个月来最大单周涨幅。(完)
(编译/审校 张涛/白云/朱晓军/于春红/蔡美珍)
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