亚股和油价均下跌 受全球经济忧虑影响

路透悉尼10月13日 - 亚股周一跌至七个月低点，油价也盘旋在接近四年低点的水平。表现较好的中国贸易数据未能提振市场，其仍担心步履蹒跚的全球成长状况。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.8%，上周跌1.1%。

中国沪深300指数.CSI300跌1.1%，恒生指数.HSI跌0.7%。澳股S&P/ASX 200指数和韩股综合股价指数.KS11均下滑0.6%。

日经指数.N225暂时免遭波及，因为今天日本恰逢公共节假日。

亚股下跌是跟随此前美股走低，标准普尔500指数.SPX上周五下滑1.2%，而反映华尔街恐慌情绪的CBOE波动率指数.VIX跳增至近两年高点。

投资者郑重其事地持续削减风险资产，因欧洲面临衰退前景，日本经济陷入困境，中国增速也在放缓，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)料不久就将结束购债刺激措施。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数过去五周连续下跌，现在较上个月初的近七年高点已经跌掉10%。

中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，进口同比意外攀升7%。但该数据无助于恢复市场信心。

“我对于转为十分看好出口成长仍有些迟疑，光看全球经济的情况就知道，”苏格兰皇家银行驻香港的首席中国分析师Louis Kuijs表示。

国际货币基金组织(IMF)会员国周六呼吁以大胆措施刺激全球经济复苏，并认为欧洲最令人忧心。

这些忧虑协助推升避险货币日圆，日圆兑欧元EURJPY=R升至11个月高位135.56日圆。

日圆兑美元JPY=亦触及一个月高位107.06日圆，脱离本月稍早触及的六年低位110.09。

大宗商品亦受到供应面担忧重创，原油价格尤甚。油价正受到供应充裕的冲击。

布兰特原油期货LCOc16月以来下跌25美元，周五接近每桶88美元，为近四年来首次。该期货最新报89.25美元。

期铜CMCU3小幅上涨0.7%，至每吨6,691美元，不过仍然接近本月初触及的五个月低位6,600美元。现货金XAU=报每盎司1,233美元，上周重挫至15个月低位1,183.46美元。

标准普尔周五将法国主权债信评级展望下调至负面，而当周德国公布的一系列数据不佳，凸显欧元区经济的黯淡。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周称，欧元区经济动能放缓，可能令企业和家庭更加不愿支出。

德拉吉重申，欧洲央行管理委员会一致同意，在职权范围内采用非常规举措，应对低通胀持续时间过长的风险。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周六称，全球经济前景给美国货币政策正常化的努力带来了阻力。其他美联储官员也表达了类似观点。(完)

(编译 王颖/朱晓军/陈宗琦/王丽鑫； 审校 李爽/张若琪/徐文焰/杜明霞)

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