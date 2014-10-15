增长忧虑使亚洲股市不安 美元持稳

路透东京10月15日 - 亚洲股市周三在谨慎走高，中国温和的通胀数据及愈发低迷的欧元区经济，给围绕全球经济复苏的担忧增加了可信度。

美元持稳，此前德国和英国公布的数据令人失望，抑制了欧元最近的反弹势头。

CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner在客户报告中称，”德国企业信心大幅下滑的消息，加剧了对欧洲经济的担忧。”

“欧洲的问题对美国和中国等主要经济体持续带来阻力，对全球增长不利。”

中国通胀率放缓至2010年以来最低，并未改善市场人气，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS仅小涨0.1%，距离本周初触及的七个月低点不远。

中国国家统计局周三公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅放缓至1.6%，路透调查预估中值为上涨1.7%。这加剧了对中国经济增长继续丧失动能的担心，即便中国推出了一系列刺激举措。

日股日经指数.N225上扬0.1%，周二触及两个月低点。

对全球成长疲缓的担忧，令过去一周全球股市大跌，疲弱的数据显示经济没有改善的迹象，投资人对于买进高风险资产仍然兴趣缺缺。

韩国央行周三调降政策利率，为三个月内第二次降息，符合市场预期。此举旨在推动进展缓慢的经济复苏。[nL3S0SA169]这凸显对成长的忧虑。

备受关注的德国ZEW经济景气指数自2012年11月来首次跌至负值。

德国政府大幅调降今明两年的经济增长预期，欧元区8月工业生产大幅下滑，英国9月通胀大幅放缓，加上惠誉警告可能调降法国债信评级，令情况雪上加霜。

“规避风险的论调继续主导市场，美国股市回吐多数涨幅，美国公债仍受追捧，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)在一份报告中表示。

美国公债和德债价格本周上扬，其中德债收益率周二触及纪录低位，因之前数据强化对欧元区可能滑向衰退的担忧。

美国股市周二收盘涨跌互见，标准普尔500指数和Nasdaq指数小幅收高，结束三日连跌的势态，道指连续第四日收低，因持续忧虑全球需求。

美元指数.DXY涨0.1%报85.935，因低迷数据打压欧元。

美元兑日圆JPY=升0.1%报107.11日圆，从上日所及一个月低位106.68反弹。

欧元兑美元EUR=几近持平，报1.2640美元。

大宗商品方面，美国原油略微反弹，之前在隔夜市场录得约两年最大单日百分比跌幅，因全球石油消费预估下调、预期页岩油产量会提高，而且OPEC国家不愿减产。

美国原油CLc1涨0.17美元报每桶82.01美元，不过越来越多的证据表明，需求乏力及美国页岩油产量势头不减，中长期来看料继续对原油构成下行压力。(完)

(编译 李春喜/张荻/陈宗琦/李爽 审校 张涛/张若琪/郑茵)

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