日股重挫且美债收益率下跌 因经济前景暗淡

路透东京10月16日 - 亚洲市场周四延续全球股市的跌势，全球经济成长疑虑加剧，推动日股重挫，美国公债收益率(殖利率)下跌。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS延续稍早跌势，目前跌0.6%，日股日经指数.N225重挫2.2%，并触及四个半月低点。

“很明显人们在规避风险，”Commons资产管理公司的首席投资组合经理Takatoshi Itoshima称，“人们开始怀疑，日本市场可能没有办法仅仅仰赖美国经济复苏而维持上行。”

但标准普尔500 EMini股指期货.ESc1上涨0.2%，这可能预示美股周四表现更为稳定，因投资者等待更多美国数据。

9月工业生产和最近一周初请失业金数据将于周四稍晚出炉，与周三公布的悲观数据相比，可能会描绘一幅更为乐观的图景。此前，中国和欧洲公布一系列疲弱数据，引发对全球经济状况的忧虑。

标普500指数.SPX周三一度跌至去年收盘水准下方，欧洲股市.FTEU3挫跌3.2%，创近四年来最大单日跌幅。

美国周三公布的数据显示，9月零售销售和生产者物价指数双双回落，这一令人担忧的经济信号引发对美国股市的抛盘，因其粉碎了对美联储将尽早升息的预期。

纽约联邦储备银行周三在一份报告中表示，10月制造业指数从9月的27.54降至6.17，为4月以来最低。

“隔夜投资者的风险偏好似乎减弱，全球出现大规模削减亏损的操作。由于市场缺乏深度，股价大幅波动可能将持续一段时间，波动率对风险资产将产生更多负面影响，”巴克莱策略师在给客户的研究报告中称。

人气黯淡引发美国公债价格上涨，指标10年期公债收益率US10YT=RR低见1.865%，为2013年5月以来最低水准，周四亚洲时段最新报2.107%。

美国公债价格的上涨波及日本公债市场，日本10年期公债收益率JP10YTN=JBTC跌至一年半低位0.470%。

一个月前，联邦基金利率期货已显示，交易商预估美联储有将近50%机率最快在2015年6月升息的消息。但周三美国短期利率期货跳升，暗示交易商预期美联储在2016年第一季季末之前不会改变近零利率立场。

美元指数.DXY=USD报84.850，日内下跌约0.4%，在9月低点附近徘徊。对美国升息的臆测，本月稍早推升该指数触及86.746的四年高位。

美元兑日圆JPY=持稳于106.04日圆，上日跌至逾一个月低位105.20附近。欧元/美元EUR=日内小跌至1.2830美元，此前高见1.2845，为9月24日以来高位。

现货金XAU=小涨0.2%至每盎司1,243美元，上日触及一个月高位1,249.30美元。

伦敦期铜CMCU3上涨0.2%至每吨6,654.25美元，前一交易日下跌 2.3%，为3月以来最大单日跌势。(完)

(编译 李爽/王兴亚/于春红/陈宗琦；审校 李春喜/朱晓军/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。